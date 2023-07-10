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專訪／與廖鎮漢是同學！羅大為不想攀關係　微風工作3年都在躲他

▲阿舍乾麵總經理羅大為便利商店店員出身，進入微風集團工作3年後，才與老同學微風集團董座廖鎮漢偶遇相見。（圖／攝影記者葉政勳）
▲阿舍乾麵總經理羅大為便利商店店員出身，進入微風集團工作3年後，才與老同學微風集團董座廖鎮漢偶遇相見。（圖／攝影記者葉政勳）

記者許家禎／專訪

阿舍乾麵總經理羅大為從服務業出身，曾是便利商店加盟主，後進入微風集團，從補貨員開始一路做到小主管，隨後被微風集團董座廖鎮漢重用，負責微風超市與阿舍乾麵的營運。其實，羅大為跟廖鎮漢是小學同學，只是兩人多年後再度相遇，卻是在羅大為進入微風超市工作3年之後。他沒有第一時間「認親」，反而處處閃躲，一次不小心轉角偶遇後，開玩笑著說「啊，麻煩來了！」

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回顧羅大為人生職涯第一篇章，就是姊夫介紹進入超商工作，那時他剛退伍、什麼資源也沒有，只有一個目標就是努力在超商打工賺100萬當加盟主，皇天不負苦心人，每天工作12小時、只睡4個半小時的他，辛苦工作3年時間終於存到人生第一桶金，只是當了加盟主，所有營運都得以成本考量，與想像中有落差，再加上爭取不到夢想中的超商大店經營，讓他毅然決然離開超商界。

「轉戰百貨超市對我來說相對容易。」羅大為接受《NOWnews今日新聞》專訪時提到，當時並沒有因為工作重新歸零而喪志，在超商8年的豐富經驗，讓他有信心面對未來，選擇與超商相似的百貨超市工作，即使是從補貨員開始也不抗拒，因為他早有一套自己整理過的有效率補貨方法。

早期沒有電子設備，店員要補貨只能拿紙筆抄寫，但羅大為以圖像記憶法，讓補貨時間縮短、錯誤率降低，繁瑣的補貨工作變得更輕鬆有效率，他把這項獨門工作法分享給底下工讀生，結果他帶的這群工讀生工作效率比其他組的多上一倍，帶人有成、部門業績節節攀升，讓他受到主管重用成為微風超市班長。

▲阿舍乾麵總經理羅大為進入微風集團工作3年後受到重用，掌管Dean & Deluca與微風超市，並曾榮獲2018年台灣MVP經理人。（圖／羅大為提供）
▲阿舍乾麵總經理羅大為進入微風集團工作3年後受到重用，掌管Dean & Deluca與微風超市，並曾榮獲2018年台灣MVP經理人。（圖／羅大為提供）
從補貨員到班長，當時的羅大為其實還有一個不為人知的特殊身分，原來他跟微風集團董事長廖鎮漢是小學同學，大家理所當然認為「有關係就是沒關係」，問他怎麼當初進入微風時沒有想要跟老同學相見歡呢？他急忙揮揮手，「我做好自己的事，各自安好就好，不想引來關注。」

為了躲這位昔日老同學，只要廖鎮漢巡視超市時，羅大為就會想盡辦法避開，但一次轉角偶遇，兩人還是相見了。「其實我是先驚嚇再打招呼。」雙方很快就認出彼此，廖鎮漢問「你怎麼會在這裡？來這裡多久了？怎麼沒來找我？」這才發現羅已經默默在超市工作3年。

「不小心遇到，我心中想的是『啊！麻煩來了』。」羅大為開玩笑說，原本只想低調工作，不想攀親帶故，但被發現後也躲不了了。正所謂「機會是留給準備好的人」，他在工作上優異的表現很快傳到廖的耳裡，此後便受到重用，先是負責集團引進的國外超市品牌Dean & Deluca，後來更協助阿舍乾麵的品牌經營。

羅大為回憶，一開始是廖鎮漢把他叫到辦公室，給他看阿舍乾麵的報導，並認為可以在超市賣，引進阿舍乾麵時確實消費者反應很好，但後來創辦人家族爆出財務危機、經營體質不佳，廖鎮漢急著跳腳「那我的客人怎麼辦？」後來乾脆入股買下，10多年過去，在廖鎮漢的親力親為以及羅大為的全心協助下，阿舍乾麵不僅成功進軍海外市場，更持續創新維持快煮麵市場的領頭羊。


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