專訪／與廖鎮漢是同學！羅大為不想攀關係　微風工作3年都在躲他

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「轉戰百貨超市對我來說相對容易。」羅大為接受《NOWnews今日新聞》專訪時提到，當時並沒有因為工作重新歸零而喪志，在超商8年的豐富經驗，讓他有信心面對未來，選擇與超商相似的百貨超市工作，即使是從補貨員開始也不抗拒，因為他早有一套自己整理過的有效率補貨方法。
早期沒有電子設備，店員要補貨只能拿紙筆抄寫，但羅大為以圖像記憶法，讓補貨時間縮短、錯誤率降低，繁瑣的補貨工作變得更輕鬆有效率，他把這項獨門工作法分享給底下工讀生，結果他帶的這群工讀生工作效率比其他組的多上一倍，帶人有成、部門業績節節攀升，讓他受到主管重用成為微風超市班長。
從補貨員到班長，當時的羅大為其實還有一個不為人知的特殊身分，原來他跟微風集團董事長廖鎮漢是小學同學，大家理所當然認為「有關係就是沒關係」，問他怎麼當初進入微風時沒有想要跟老同學相見歡呢？他急忙揮揮手，「我做好自己的事，各自安好就好，不想引來關注。」
為了躲這位昔日老同學，只要廖鎮漢巡視超市時，羅大為就會想盡辦法避開，但一次轉角偶遇，兩人還是相見了。「其實我是先驚嚇再打招呼。」雙方很快就認出彼此，廖鎮漢問「你怎麼會在這裡？來這裡多久了？怎麼沒來找我？」這才發現羅已經默默在超市工作3年。
「不小心遇到，我心中想的是『啊！麻煩來了』。」羅大為開玩笑說，原本只想低調工作，不想攀親帶故，但被發現後也躲不了了。正所謂「機會是留給準備好的人」，他在工作上優異的表現很快傳到廖的耳裡，此後便受到重用，先是負責集團引進的國外超市品牌Dean & Deluca，後來更協助阿舍乾麵的品牌經營。
羅大為回憶，一開始是廖鎮漢把他叫到辦公室，給他看阿舍乾麵的報導，並認為可以在超市賣，引進阿舍乾麵時確實消費者反應很好，但後來創辦人家族爆出財務危機、經營體質不佳，廖鎮漢急著跳腳「那我的客人怎麼辦？」後來乾脆入股買下，10多年過去，在廖鎮漢的親力親為以及羅大為的全心協助下，阿舍乾麵不僅成功進軍海外市場，更持續創新維持快煮麵市場的領頭羊。