Melody殷悅最後一次「同框老公照」曝！她依偎甜笑：簡單就是幸福
女星Melody（殷悅）今（7）日宣布和富商老公吳育奇結束17年婚姻，令不少粉絲相當震驚。事實上，Melody許久沒和老公公開同框合照，兩人最後一次合照是在她2019年的貼文當中，當時她幸福地分享老公的貼心舉動，甜喊：「我不需要珠寶鑽石只需要小小心意。」
記者賴禹妡/綜合報導
Melody和老公最後一張公開同框照，是在她2019年8月30日的臉書貼文中，Melody手拿飯糰甜蜜地依偎在老公身旁，吳育奇則是轉頭親吻Melody的髮絲。Melody在文中寫下，她前幾天看到朋友PO了古早味飯糰，讓她相當嘴饞，每天都嚷嚷著要去買，但處理完小孩的事情就又懶得出門了，而吳育奇某天早上只丟下一句：「我去幫你買！」讓Melody瞬間覺得老公超Man。
Melody透露，賣飯糰的攤販並非走路就可以到，且又沒有明確地址，老公一路跟她視訊認路，直到買到飯糰，「拿到飯糰時還是熱騰騰的，心也暖暖的」，讓她高興直呼：「幸福真的是簡單的小事堆疊出來的的～謝謝吳先生總是有求必應！」文末還加上「婚姻的相處之道」、「簡單就是幸福」、「我不需要珠寶鑽石只需要小小心意」等Hashtag。
Melody（殷悅）小檔案
本名：劉恭顯
生日：1979年1月16日（44歲）
出生：美國加利福尼亞州洛杉磯
前夫：吳育奇（2006年結婚～2023年離婚）
子女：2女（2010年）、（2012年）
戲劇代表作：《終極一班》、《終極一班3》、《我的男孩》
主持代表作：《Melody瘋時尚》、《11點熱吵店》
音樂作品：《愛的Melody》
書籍：《Melody翻滾吧！貴婦》、《媽咪，翻滾吧 ! 》、《誰說一百分的妳，才是最好的自己》、《現在的妳，在哪裡？》
2003年出道。台灣女歌手、演員、主持人，其藝名「殷悅」為綜藝教母張小燕所取。
最早以歌手身分在台灣出道，之後以英文名Melody為藝名演出多部電視作品。
2006年婚後淡出，生有二女。後轉為通告藝人活躍於台灣談話性節目。