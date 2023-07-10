專訪／廖鎮漢的魔鬼任務！羅大為使命必達　阿舍和牛牛肉麵大成功

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像4年前阿舍研發團隊開發牛肉麵調理包時，其實早就研發好紅燒與清燉牛肉麵了，但廖鎮漢開會時一句「為什麼不用微風的特色食材和牛呢？」讓大家又陷入一陣手忙腳亂，「老闆點出集團優勢提醒了大家，但和牛牛肉麵調理包真的不好做。」說起這個魔鬼任務有多難，羅大為娓娓道來。
原來，和牛因為油花分布的關係，用烤的、涮的都很好吃，但唯獨做成調理包，油花卻很難平均打散到每一包，也就是說無法維持每包都同樣口感，最後只好妥協做成限量，但沒想到推出後大獲好評，和牛牛肉麵從原本1000包追加到2000包、5000包，讓羅大為不得不佩服老闆廖鎮漢的精準眼光。
還有，疫情嚴峻期間，大家不敢外出用餐，廖鎮漢大膽提出「何不推出自家特色和牛牛肉麵外送到家的服務？」羅大為說，以當時的人力要兼顧送餐到家，附上全套瓷器餐具組，還要算好熱湯涮牛肉的精準時機，一天頂多只能配送3份，且和牛牛肉成本價不低，要怎麼定價也讓團隊傷透腦筋，但羅大為使命必達。
最後和牛牛肉麵外送要價5000元，依舊有許多想要體驗「尊爵儀式感」嚐鮮的民眾買單，從一天限量3份增加到一天5份。羅大為強調，雖然廖鎮漢常有顛覆市場的創新做法，基本功卻絕不馬虎，就像買下阿舍乾麵納入旗下，即便集團沒有食品製造的經驗，但為了跳脫大家對傳統麵廠的刻板印象，廖堅持設立現代化工廠，所有設備與檢驗都得符合食安要求與認證，甚至拉高整體安全規格，自己有實驗室但光是送檢次數，就比一般工廠還要多2倍。
從什麼都不懂到興建現代化工廠，羅大為與團隊在心力交瘁後獲甜美果實，「算下來花費極高，但當你接觸食品製造業，你就知道為什麼需要這樣做。」就是因為對食安的高標準，讓阿舍乾麵進軍海外市場時，頗受合作夥伴信任，當然也受到消費者的青睞。如今阿舍站穩腳步還要繼續擴展、邁開腳步，朝「阿舍2.0前進」，羅大為摸摸頭笑說：「壓力之大，看我頭髮就知道！」