浴火重生展翅高飛！高苑科大祭出免學雜住宿費並保就業

勞動部高分署攜手企業 為大專青年鋪就業路

▲畢業前參加預聘計畫的大專青年，讓資深員工擔任職場導師，對其進行320小時以上的專業培訓（圖／高屏澎東分署提供）
▲畢業前參加預聘計畫的大專青年，讓資深員工擔任職場導師，對其進行320小時以上的專業培訓（圖／高屏澎東分署提供）

記者張振興/綜合報導

由勞動部及大專校院結合企業所推動的「大專青年預聘計畫」，協助企業提前培育人才，鼓勵重點產業預聘大專青年，運用工作崗位訓練方式，強化大專青年職場實務技能，除最長能有12個月的訓期，還能享有薪資及勞健保。

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▲透過勞動部、學校及企業三方合作，讓更多青年投入重點產業，改善產業人才缺口（圖／高屏澎東分署提供）
▲透過勞動部、學校及企業三方合作，讓更多青年投入重點產業，改善產業人才缺口（圖／高屏澎東分署提供）
高分署表示，因應國內重點產業人才缺口，同時提供大專青年工作經驗及尋職機會，今年度有國立臺東大學、國立高雄科大、正修科大、輔英科大、樹人醫專、美和科大等6所大專校院加入計畫，企業的部分提供542個職缺，有時下熱門的「智慧機械」、「綠能科技」、「亞洲矽谷」及「生醫產業」等產業，包含燁聯鋼鐵、聚和國際、漢翔航空及智崴全球等105家企業熱烈響應，透過勞動部、學校及企業三方合作，讓更多青年投入重點產業，助大專青年奪得職場先機，畢業後無縫接軌職場。

勞動部已於112年5月啟動「投資青年就業方案第二期」，整合教育部等11個部會資源，提供多元化就業服務，幫助青年朋友獲得即時就業資訊與協助，投資青年加值未來。

高屏澎東分署長郭耿華表示，投資青年就業方案中的「大專青年預聘計畫」，讓青年學子有機會提早接觸並深入了解各個領域的職業發展前景，為進入職場作準備，受訓的學員畢業後以正職留任企業滿一個月，還可領取1萬元留任獎勵金。

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