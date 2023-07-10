專訪／阿舍乾麵骨子裡有微風DNA　NBA球星主動上門談合作

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「那消費者怎麼辦？」微風集團董事長廖鎮漢一方面是阿舍乾麵的愛好者，另一方面也擔心客人買不到，覺得收攤了很可惜，於是入股阿舍使其成為微風集團旗下一員，雖然這個決定曾受到「老董」廖鎮漢的父親廖偉志質疑，但重振阿舍的計畫早在他心中萌芽，廖鎮漢認為阿舍有機會成為華人乾麵第一品牌。
「韓國有辛拉麵、日本有日清，台灣為什麼沒有一個代表的麵食品牌？」協助廖鎮漢重振阿舍乾麵的總經理羅大為接受《NOWnews今日新聞》專訪時提到，這是廖鎮漢不斷強調的精神，因此他們早就定位阿舍是一個國際品牌，2011年正式取得經營權之後，2013年阿舍乾麵進軍美國，賣進美國最大超市SAFEWAY，打入Costco、Whole foods、Walmart等主流通路，阿舍也曾登上美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）搜尋麵食首頁排行。
不過，想要讓外國人在國際間眾多快煮麵、泡麵市場中認識阿舍似乎有些挑戰，幸運的是阿舍好口味、好口碑相傳，NBA熱火隊頭號三分射手Duncan Robinson早在2013年阿舍進軍美國時，就在密西根大學時期品嘗過後變成鐵粉，後來他成為NBA球星後，主動透過經紀人找上阿舍，促成雙方合作。
Duncan Robinson「阿舍哥」成為品牌代言人，直到現在他都還是最佳試吃員，只要有新口味就會幫忙試吃，堪稱團隊重要成員之一，而「阿舍哥」的助攻果然讓更多外國人認識阿舍。不僅如此，阿舍有著微風百貨時尚DNA，不再是傳統麵食，而是奧斯卡晚會、艾美獎指定伴手禮，也可以是賣進時尚服飾品牌Forever 21的時尚餐點。
「以百貨經營思維來看，沒有什麼不可能，跨領域的合作與聯名，不僅能引起話題，更能迅速讓大家認識阿舍。」羅大為提到，阿舍之前與洋芋片品牌「波的多」聯名，推出以阿舍暢銷口味為基底的「經典油蔥」與「紅燒牛肉麵」兩款限定版風味洋芋片，獲得不少好評。
阿舍也與遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》 跨界聯名，以遊戲角色的個性與形象，轉化為味覺上的感受，耗時半年研發打造出「紅油擔擔」新口味，醬料部分保留芝麻的香氣，還有老甕烏醋與辣油的酸辣激香，以及流星麵麻花般的紮實口感，搭配送限量虛寶以及打卡換禮物策略，讓這款聯名商品上架首日就熱銷突破300萬。阿舍乾麵不再是大家傳統麵食的刻板印象，微風集團帶入經營百貨的創新思維，讓平凡的乾麵也能出奇制勝、小兵立大功。