專訪／樂見快煮麵市場百花齊放　羅大為：阿舍乾麵將邁向2.0

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阿舍帶起台灣快煮麵市場，目前百花齊放，仿佛進入戰國時代，從名店到名人加持，「快煮麵不再是傳統麵食，而是形成一種專門的行業，各品牌都有其優點，大家一起進入市場會讓整個行業更加蓬勃與進步。」羅大為提到，他們很樂觀其成，但是要維持龍頭地位不簡單，阿舍已經在思考下一階段的目標與任務。
「現代人重視健康，晚上吃個快煮麵當宵夜也要看熱量，所以我們開始思考，如何做出熱量少一點的麵？」羅大為透露，這就是催生台南二廠的主要原因，未來位於台南永康科學園區的二廠，生產的醬料包將更加精進，麵體也大革新，不採油炸，最重要是考慮到各地消費者的飲食習慣，「新世代」的麵不僅可以快煮也能用熱水泡，還可以拿去微波，且不管是加冷水還是熱水都可以，「通通幫你想好了，全方位的！」
阿舍麵體採用「麥心粉」，經過快煮能有較扎實的口感、營養價值也比較高，但觀察現代人因為忙碌，有些人還是習慣加熱水的方式泡麵。另外，在國外微波泡麵也是許多人的選擇，「有沒有能兼顧快煮，又方便懶人泡麵或微波的麵呢？」經過團隊的努力終於研發成功「新世代」阿舍「泡煮麵」，強調可煮、可泡，也可冷熱水微波，相當國際化，這是其他品牌目前還沒有的技術，「我們有信心可以在快煮麵市場再次掀起熱潮。」
在銷售據點布局部分，羅大為表示，阿舍2013年進軍美國，賣進美國最大超市SAFEWAY，打入Costco、Whole foods、Walmart等主流通路，且有「阿舍哥」NBA熱火隊頭號三分射手Duncan Robinson從鐵粉變代言人，目前在美國大家都知道阿舍了。如今在澳洲，阿舍也打入最大通路Woolworths超商共1000多個通路，接下來還會在第二、第三大通路陸續上架，並同時預計插旗馬來西亞。「未來台南二廠啟動，將大大增添阿舍營運動能，有信心在競爭激烈的快煮麵市場持續維持領頭羊的地位。」