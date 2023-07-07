中市梨山茶評鑑出爐　陳秀滿勇奪梨山茶王

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農業局指出，今活動邀請行政院農業委員會茶業改良場專家擔任評審委員，根據清香型烏龍茶評審辦法，針對外觀(包含形狀、色澤等)、水色與香氣滋味三種項目進行評鑑。比賽結果由陳秀滿勇奪特等獎，頭等一獎為連瑞宜、頭等二獎為黃名江、頭等三獎為朱秀智、頭等五獎為洪韻婷、頭等獎為黃加棟、林宜蔚、黃名江、黃加棟與黃名村，以及五星獎石中傑等30名、四星獎陳孟智等45名、三星獎杜蒼林等165名。
農業局表示，梨山茶區涵蓋福壽山、新佳陽，位於海拔1,800至2,500公尺高地，日夜溫差大，水氣充足，得天獨厚的地理環境形成孕育茶樹最佳環境，茶葉柔軟，茶菁肥厚，果膠質含量高，一年僅2至3收，產量少，品質佳，成茶外觀色澤翠綠，沖泡後的茶湯水色蜜綠帶黃，香氣清揚，略帶花果香，滋味清醇鮮爽。
農業局提到，這次參賽茶葉經農藥殘留快速篩檢合格後才可參賽，評鑑後的得獎茶葉也將再次送驗，通過農藥安全檢測後，由和平區農會嚴格控管、統一包裝並加貼防偽標籤，另為維護民眾食品安全與梨山茶品質及信譽，農業局持續配合行政院農業委員會農糧署強化茶葉溯源機制，加強宣導並稽查市售茶葉包裝上是否依規標示產銷履歷、有機標章或溯源農糧產品追溯條碼，讓消費者安心選購優質台灣茶葉。