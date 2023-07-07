赴達賴喇嘛88歲慶典！洪申翰：台灣人與藏人相互扶持

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洪申翰辦公室今天發布新聞稿指出，達賴喇嘛今年不僅再次親自出席華誕慶典，也邀洪申翰出席，並於慶典中以英文恭賀致詞。
洪申翰說，很開心可以和大家聚在一起，慶祝尊者的88歲生日。大家可以清楚看到，西藏人無論是在異鄉或是在境內，即便面對中共殘酷、暴力的鎮壓和迫害，始終信奉、貫徹和平非暴力的精神，守護符合民主、自由、人權的生活和制度，並盡全力保護自己的宗教與文化，贏得國際社會的尊敬。
洪申翰指出，若不是有前瞻的價值方向與精神領導，真的非常困難。這一切的成就，是西藏人給所有的遭受強權迫害的社群做的最深刻示範，而作為一個台灣人，更要謝謝西藏人。
洪申翰說明，台灣也是長期遭受中共的威脅與壓制，也是在強權的壓迫下，努力尋找自主生存與發展的方向，保護台灣自由民主的制度與生活，並且參與國際社會，提供對國際社會有價值的貢獻。
洪申翰表示，大家都很希望能讓國際社會、尤其讓中共看到，在獨裁的強權之前高舉價值並努力實踐，不是一種天真，而是對於更好未來的必然盼望。
洪申翰最後提到，接下來大家會努力克服眼前挑戰，包括如何擴大公民社會的支持性力量，還有在制度上，例如簽證等技術阻礙。在一段時間的努力下，已經找到做得更好的方法，很快會有更多突破，讓彼此的相互學習與交流，能夠更加順利。（編輯：翟思嘉）1120707