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AKIRA差點無法當藝人！「進演藝圈契機」曝光　温昇豪超佩服

▲AKIRA（左二）與温昇豪（左三）一起工作時，回憶高三畢業前立志學跳舞，成為全校唯一沒決定志向的人，還因此被校長找去關心問話。（圖／衛視原創提供）
▲AKIRA（左二）與温昇豪（左三）一起工作時，回憶高三畢業前立志學跳舞，成為全校唯一沒決定志向的人，還因此被校長找去關心問話。（圖／衛視原創提供）

記者郭佩蓉/綜合報導

AKIRA、王陽明、温昇豪、禾浩辰、王彩樺、蔡昌憲及曾莞婷近日在節目《神秘五金行》中，一起前往國小幫忙修理遊樂設施，而AKIRA跟温昇豪一起油漆鐵花窗時，兩人邊工作邊聊起往事，AKIRA也透露進入演藝圈的契機，他說高三那年全校只有他還沒決定升學或工作志向，一度在工作與跳舞之間做選擇，校長還擔心找他約談，後來AKIRA自信地跟校長說：「我一定會用舞蹈成為第一的！」而他也正如18歲時對自己的期許，一路堅持夢想到今天的成就，讓温昇豪相當佩服。

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▲AKIRA跟林志玲2023年6月6日結婚4週年，她很開心家人多年來的陪伴。（圖／資料照）
▲AKIRA說高三那年全校只有他還沒決定升學或工作志向，一度在工作與跳舞之間做選擇，校長還擔心找他約談。（圖／資料照）
AKIRA與温昇豪兩人難得一起出任務，邊油漆邊聊天，回憶以往夢想的起點，以及進入演藝圈故事。温昇豪佩服AKIRA在當藝人之前做過很多工作，AKIRA笑說一開始要學跳舞的動機正值高中畢業前夕，通常日本高中生在這個時候得決定未來是要考大學或是出社會工作，全校唯獨他沒有決定志向，還因為這樣被校長叫去問話，當校長知道他要學跳舞，還擔心地問到這樣好嗎？AKIRA表示由於當時街舞沒有像現在這麼受歡迎，一心想學跳街舞的他，自信地跟校長說：「我一定會用舞蹈成為第一的！」堅持學舞夢想的AKIRA於是開始去做油漆工、服務業，一邊工作一邊學舞，就是要實踐曾經跟校長說過的承諾，努力堅持著朝向夢想前進。

直到有次AKIRA在Club House遇到自己很憧憬的EXILE的前輩們，表面上他們是來玩，其實是到現場尋覓年輕舞者，對方在看過AKIRA的舞蹈後主動攀談，開啟了AKIRA進入演藝圈的契機。AKIRA也提到當時由於自己很喜歡黑人音樂，理了一個大光頭，還把皮膚曬得超黑，所以當初來跟他搭話的前輩，第一句話竟然是用英文問他會不會說日文，誤以為AKIRA是外國人，讓他至今覺得相當有趣。

▲AKIRA抱著小朋友玩得好開心。（圖／衛視原創提供）
▲AKIRA抱著小朋友玩得好開心。（圖／衛視原創提供）
温昇豪聽完AKIRA的故事後，很佩服他高中就立定了未來志向，AKIRA也說到其實一開始學跳舞的時候，舞者還不算是個職業，比起其他專業還是會被放在第二順位，甚至可有可無，所以當時的自己雖然很喜歡跳舞，還是會煩惱怎麼靠跳舞生活下去，還好現在已經苦盡甘來，AKIRA也好奇問温昇豪是怎麼成為藝人，温昇豪笑說本來是想當記者，所以就讀傳播科系，甚至還曾是政治線實習記者，跟娛樂圈一點關係都沒有，後來大二時他參加了雜誌舉辦的模特兒選拔，得到最上鏡頭獎項，開始拍起電視廣告、拍戲才進到演藝圈，讓AKIRA覺得驚奇也有趣。温昇豪笑說所以兩人現在要惜福，多做一點公益，感謝老天爺、回饋社會。

▲AKIRA（左）與王陽明（右）細心製作盪鞦韆把手。（圖／衛視原創提供）
▲AKIRA（左）與王陽明（右）細心製作盪鞦韆把手。（圖／衛視原創提供）
此外，同樣身為奶爸的AKIRA與王陽明，在修理盪鞦韆時，猶如自家小孩也在這間國小就讀，對設備修繕、加固格外細心，其中眼尖的AKIRA發現盪鞦韆手扶的地方只有鐵鍊，擔心小朋友不好握或夾到手，於是在幾位合夥人幫助下除了做出簡易安全握把，讓人看到AKIRA的細心與貼心。修繕完成後，合夥人們也親自下場體驗測試，原本只是要確認是否順利完工，沒想到大家猶如一群童心未泯的大孩子，禾浩辰和孩子們在現場玩起立定跳遠，比誰跳得遠，就當蔡昌憲技癢用力一跳時，一旁的禾浩辰一把在空中將他接著，兩人合體下讓蔡昌憲跳出「破紀錄」的超遠距離，讓現場所有人笑到不行，接著輪到小朋友要跳遠時，AKIRA依樣畫葫蘆一把抱起小朋友，跑得距離更勝蔡昌憲，溫馨又有趣。

▲禾浩辰（右）抱著蔡昌憲（左）兩人合體「跳」出超遠距離跳遠。（圖／衛視原創提供）
▲禾浩辰（右）抱著蔡昌憲（左）兩人合體「跳」出超遠距離跳遠。（圖／衛視原創提供）

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