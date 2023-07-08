藍心湄15億怎麼賺？「月收3千萬」致富原因曝光　理財心法全說了

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此外，藍心湄2002年和好友任賢齊、呂良偉等股東拿下愛迪達（adidas）大中華區代理權，2009年結束代理，以兩倍獲利出場，理財觀念務實的藍心湄，不玩股票、不買基金，手上的不動產也只有台北市復興南路的老公寓，以及2012年搬進、160坪的瑞安街「瑞安璞石」豪宅，她另收藏價值不斐的古董家具，早期曾賣出，現在幾乎不賣。
藍心湄主持節目《女人我最大》20年，聽過不少旺財妙招，據《TVBS》報導，她最相信一招是「善待你的鈔票」，平時不會把鈔票隨便亂折、亂揉，一定會整齊地收好，「對它好，它才會在你身邊留下來」，她也聽從風水師建議，家裡格局方方正正，在財位上放阿公、阿嬤、爸爸留下的「手尾錢」當錢母，以庇佑子孫財源滾滾，最後就是致富金句：「沒有不勞而獲的工作，也沒有坐享其成的收穫，如果你很羨慕別人的財力，請你自己要更努力。」
對於藍心湄的理財方式，《NOWnews今日新聞》特別採訪財經專家阮慕驊，他直接點出藍心湄投身餐飲業成功的要素就是親力親為，而不是只有出資交由他人經營，「任何投資，無論是事業的投資，還是股票的投資，都要認真研究，親力親為，這樣成功的機會自然大很多！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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