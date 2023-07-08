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藍心湄15億怎麼賺？「月收3千萬」致富原因曝光　理財心法全說了

▲藍心湄坐擁15億元身家，曾分享理財觀念。（圖／TVBS提供）
▲藍心湄坐擁15億元身家，曾分享理財觀念。（圖／TVBS提供）

記者楊穎軒／綜合報導

「百變女王」藍心湄入行38年，影視歌三棲，至今57歲仍活躍幕前，靠本業打滾多年的她，斜槓的餐飲副業是演藝圈少數賺錢的案例，讓她成了擁有至少15億元身價的富婆，藍心湄致富的主要方式就是投資，本人曾大方分享理財心法。

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▲藍心湄《女人我最大》推出原創IP戲劇。（圖／TVBS提供）
▲藍心湄主持《女人我最大》20年，聽過很多招財祕技。（圖／TVBS提供）
藍心湄1991年投資四川菜餐廳kiki，靠著明星光環和好口碑，全盛時期全台有9家分店，月營收粗估3000萬元以上，經營到今天32年，經歷SARS、陸客不來、新冠肺炎等危機，雖然關了不少家，但還是每間都賺錢，為了留住員工，她祭出做滿2年可分紅利，10年可領乾股的福利，此外，疫情期間推出即食包，銷售數字也很亮眼。

此外，藍心湄2002年和好友任賢齊、呂良偉等股東拿下愛迪達（adidas）大中華區代理權，2009年結束代理，以兩倍獲利出場，理財觀念務實的藍心湄，不玩股票、不買基金，手上的不動產也只有台北市復興南路的老公寓，以及2012年搬進、160坪的瑞安街「瑞安璞石」豪宅，她另收藏價值不斐的古董家具，早期曾賣出，現在幾乎不賣。

▲藍心湄在新買的沙發上布置可愛玩偶，充滿童心。（圖／翻攝藍心湄FB）
▲▼藍心湄瑞安街自宅一隅。（圖／翻攝自藍心湄臉書）
▲藍心湄添購的大型餐桌，出動吊車才能送進屋裡。（圖／翻攝藍心湄FB）
▲藍心湄添購的新床墊，舒服到明星朋友都想來試躺。（圖／翻攝藍心湄FB）
藍心湄主持節目《女人我最大》20年，聽過不少旺財妙招，據《TVBS》報導，她最相信一招是「善待你的鈔票」，平時不會把鈔票隨便亂折、亂揉，一定會整齊地收好，「對它好，它才會在你身邊留下來」，她也聽從風水師建議，家裡格局方方正正，在財位上放阿公、阿嬤、爸爸留下的「手尾錢」當錢母，以庇佑子孫財源滾滾，最後就是致富金句：「沒有不勞而獲的工作，也沒有坐享其成的收穫，如果你很羨慕別人的財力，請你自己要更努力。」

對於藍心湄的理財方式，《NOWnews今日新聞》特別採訪財經專家阮慕驊，他直接點出藍心湄投身餐飲業成功的要素就是親力親為，而不是只有出資交由他人經營，「任何投資，無論是事業的投資，還是股票的投資，都要認真研究，親力親為，這樣成功的機會自然大很多！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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