房貸補貼首波逾25萬戶合格！林右昌：10日將發放第一批支持金

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林右昌表示，目前，擴大對中產房貸戶支持金已超過53萬戶民眾申請，第一波合格超過25萬戶，預計10日發放第一批支持金，金額將超過75億元；至於社會住宅，預計明年底突破21萬戶，超過原本總統蔡英文設定的8年20萬戶目標。
他還說，300億元擴大租金補貼部分，開放短短幾天，舊戶帶入部分達21萬餘戶，新申請戶數也有5萬戶，已經將近去年27萬戶的水準，相信會持續朝50萬戶受惠邁進。
不過，中央住宅政策屢遭在野黨批評是選前大撒幣，林右昌則說，在野黨的說法離事實太遠，因為政府持續處理住宅政策問題，民國106年起就推動社宅政策、去年推動300億元租金補貼，也持續打擊炒作遏止投機，相關政策從未停歇，且要穩健而行不能躁進莽撞。
內政部稍早也透過新聞稿表示，中產以下自用住宅貸款戶支持專案已超過53萬戶申請，營建署分批加速審查中，首批核定約25萬戶，3萬元支持金將10日開始，由金融機構陸續撥款，支持金會直接存入核定戶申請人今年2月28日貸款中金融機構的約定繳納貸款本息帳戶，並會註記「行政院發」的文字。
內政部表示，即日起「中產以下自用住宅貸款戶支持專案線上申請網站」也開放民眾查詢申辦進度，符合資格的民眾都可在今年12月29日前提出申請。（編輯：翟思嘉）1120707