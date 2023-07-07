《英雄聯盟》亞運中華隊名單出爐！Doggo、Karsa聯手組豪華明星隊
杭州亞運將在9月23日至10月8日登場，本屆賽事「電子競技」被列為正式項目名單，而中華民國電子競技運動協會（CTESA）稍早公布這批「中華隊」名單，其中最受矚目的《LOL英雄聯盟》中華隊內也都是一時之選，包括傳奇打野Karsa、中路FoFo、下路「小柴犬」Doggo和曾拿下世界賽第二名的輔助「蛇蛇」SwordArt，令人相當期待他們賽事中的發揮。
記者張志浩/綜合報導
中華民國電子競技運動協會今（7）日公布包括《英雄聯盟》、《傳說對決》、《絕地求生M》、《快打旋風5》等遊戲的中華代表隊，其中英雄聯盟選手共6人，教練1名。包括兩位分別效力PCS賽區CFO戰隊與DCG戰隊的上路Rest、Hanabi；其餘選手清一色是LPL賽區的選手，包括WBG戰隊打野Karsa、EDG戰隊中路FOFO、UP戰隊下路雙人線Doggo和SwordArt。
🟡《英雄聯盟》
教練：陳如治（WarHorse）
上路：徐士傑（Rest）、蘇嘉祥（Hanabi）
打野：洪浩軒（Karsa）
中路：朱駿嵐（FoFo）
下路：邱梓銓（Doggo）
輔助：胡碩傑（SwordArt）
🟡《傳說對決》亞運版
教練：黃國智（Nai）
凱薩：吳哲宏（Pika）
打野：余彥霖（TLin）
中路：詹政勲（Xin）
魔龍：黃子睿（Zirui）、陳孟樸（Paul）
輔助：陳俊孝（T1）
🟡《絕地求生M》亞運版
教練：邵偉康（yuyuyu）
選手：王金弘（Hong）、蔣健廷（HuoXuan）、王柏智（SharKK）、蔡宬鍑（ChengFu）、陳鴻明（JaeCarry）
🟡《快打旋風5》
教練：陳禎偉（野生的淡水人）
選手：向玉麟（GamerBee）、林立偉（Oil King）