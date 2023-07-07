駁TPASS不標註「行政院」不給補助！陳建仁：本月會撥付款項

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陳建仁說，從蔡英文總統在2016年上任以來，政府就實施了房地合一稅2.0，而且逐步興建或是包租代管20萬戶的社會住宅，修正「平均地權條例」，也擴大了300億元租金的補助，以及在疫後一次性補貼房貸3萬元的措施，目的就是希望居住正義能夠落實，目前也得到了相關的成果。
陳建仁表示，剛才提到房屋稅的差別稅率2.0這個制度，實際上對於只擁有自住一戶的家庭稅率，是從1.2%降到1%，有346萬戶受惠；至於擁有比較多房屋的這些人，希望他能夠釋出他的屋源，所以也把出租且申報所得達租金標準的房屋，從稅率現行最高3.6%，降到2.4%，當房東享受到這個稅率優惠的時候，也要照顧到他的房客，一起來落實居住正義，也讓租屋族得到實際的優惠。
針對TPASS被質疑不標註「行政院」就不給地方補助，北市也表示還沒收到補助款，陳建仁表示，交通部實際上昨天已經提出了相關說明，中央政府的做法是要提醒地方政府，要注意到標示的問題，避免乘客產生困擾，造成不必要的混淆。很重要的，在TPASS這個制度當中，有關補助的部分，在6月1日的時候，政院已經補助了北、中、南三個生活圈相關的經費，政府的補助都超過60%，而且本週就會撥付、預付7月及8月的補助款項，所有的傳言實際上都不是事實。
陳建仁說，在這裡也要跟大家分享一個好消息，到目前為止，通勤月票已經有超過43萬人登記，而且使用的已經超過了460萬人次，希望大家多多使用通勤月票，讓我們享受舒適方便，而且便宜實惠的月票，然後來減少交通阻塞，更重要的，也能夠持續朝向節能減碳的目標來邁進。