早已鎖定！賴清德搶頭香註冊Threads　策略瞄準「心情短語」

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為了搶攻年輕族群，國內政治人物也紛紛搭上這股社群熱潮。三黨總統候選人賴清德、柯文哲、侯友宜，以及傳出可能獨立參選的郭台銘，皆在第一天就搶快開通Threads帳號，和網友互動。
其中，賴清德註冊動作最快、拔得頭籌，不過漲粉最迅速的則是柯文哲，才短短一天，截至7日下午16時為止，柯的粉絲數已高達8.2萬人，海放郭賴侯。其他粉絲數依序為郭台銘1.4萬人、賴清德1萬人、侯友宜4千多人。
鎖定年輕族群 賴辦瞄準Threads上線時機
賴清德是第一個搶快註冊Threads的國內政治人物。據了解，早在好幾天前，當Threads即將問世的消息出來後，賴清德競選辦公室就已注意到此事，且預作規劃，有意在第一時間進軍這個全新的社群軟體。
一名負責賴清德社群操作的幕僚告訴《NOWnews今日新聞》，在Threads正式上線之前，他們早就密切注意，計畫要搶先註冊。同時也先做了解，知道這個全新社群的屬性是以文字為主的「類推特」，所以規劃未來可能的發文方式大致朝向簡短、輕鬆、軟性的方向。
該幕僚說，因為賴清德每天的行程很忙，事前並沒有先向他報告此事，不過賴清德一向都授權年輕幕僚群去操作社群，於是幕僚們討論定案，就先註冊，事後才向賴清德報告。
專攻Threads特性 賴清德抒發「心情短語」
負責賴清德社群操作的幕僚指出，Threads以文字分享為主，與圖片導向的IG不同，比較類似推特。而賴清德原本的推特經營策略，偏國際導向的對外宣傳，以外語為主；而在討論到Threads的發文策略時，就轉為規劃國內導向、抒發心內話的「心情短語」模式，或是「小金句分享」。
「大家午安！這是ㄌㄨㄚˋ測試」。這是賴清德在Threads上的第一則發文，雖然只有短短兩句話，但在半小時即破百讚，一天之後則有超過4千個讚、超過1千則留言回覆。而今天賴清德的Threads貼文為「那你加賴了嗎？」也是只有短短一句話，幽默的諧音梗，4小時獲得7百多個讚。
幕僚指出，經營新社群，讓年輕人知道「喔，原來賴清德也懂玩」，從網友的留言可以看出，反應都是滿正面的。
粉絲遠不及柯文哲 賴辦：比較基底不一樣
即便賴清德搶到頭香，首先註冊Threads，粉絲成長速度卻遠遠不敵柯文哲。截至7日下午16時為止，柯的粉絲數已高達8.2萬人，賴卻只有1萬人。
對於，賴的幕僚分析，Threads的粉絲是由IG導流而來，柯文哲的IG粉絲有108萬，而賴清德IG粉絲為11.7萬，「比較的基底不一樣」。
難道不擔心年輕人的支持度輸給柯？幕僚表示，不否認柯文哲確實受到年輕人支持，但年輕人也會發現「原來賴清德也懂年輕人的語言」，在這波Threads熱潮中，賴清德滿快就先搶到一波討論度。他說，不會去特別比較粉絲數量，重點是社群經營的內容，讓大家更認識賴清德，策略上就是「放輕鬆，有梗就放」。
賴的幕僚說，Threads是一個新的平台，大家都還在觀望其屬性和發展，也都還在嘗試，歡迎各方給予他們建議。