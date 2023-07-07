AI軍備競賽開打　看雲端四大龍頭怎布局、伺服器採購不手軟

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META臉書2023全年資本支出維持在300至330億美元，反映未來對於廣告、短影音、生成式AI的持續投資。Amazon亞馬遜樂觀看待更多用戶移轉至雲端平台，未來將持續投資在大型 AI語言模型。
PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔表示，四大雲端龍頭大廠對於AI帶來的伺服器需求相當看好，不僅雲服務營收持續上升，在資本支出上也將加速投入，為了趕上這一波數位轉型趨勢，必須搭配完善的相關基礎建設，因此包括Google、微軟等都表示將強化資料中心與伺服器的投資，替伺服器相關的資料中心建置提供有利的支持與動能。
楊博翔進一步說明，由於AI的發展脫離不開雲計算的支持，相關企業也積極部署產品與服務，例如NVIDIA日前便宣布推出人工智慧超級運算服務NVIDIA DGX Cloud，並與各大雲端服務供應商合作託管DGX Cloud基礎設施。
另外，研調公司Canalys預期，2023年全球企業對雲端服務支出將年增23%，在AI、高效運算、遠端協作等應用驅動下，更讓雲端應用潛在市場規模持續擴張，將帶動相關產業類股營運表現。
事實上，市場也看到雲端相關類股的成長潛力，楊博翔指出，根據統計，雲端服務類股2021年受到快速升息影響，自高點修正高達53%之後，目前已從低檔反彈幅度超過37%，在升息即將告一段落且長期成長性持續下，股價反彈已開始反映正向展望，後市上漲續航力值得期待。
楊博翔認為，AI主題成為今年推動全球科技股的漲勢亮點，展望產業後市，未來人工智慧在娛樂服務、醫療與教育各領域的新應用，預估至2032年生成式人工智慧市場將達1.3兆美元，而美國科技股受惠獲利成長展望，以及在手現金水位充裕等，預料仍能吸引中長期資金買盤持續進駐。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。