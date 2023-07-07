豬瘟疫苗7月起全面拔針！台灣有望成亞洲第一脫疫國家

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陳吉仲補充，如果清除豬瘟計畫推動一切順利，我國最快可於114年間獲得世界動物衛生組織（WOAH）認可為豬瘟非疫國，除可減少養豬場人力及購置疫苗費用，亦可降低因施打疫苗造成緊迫及副作用之損失，有效減少豬隻飼養成本，將大為提高我國豬隻及豬肉產品之國際競爭力。因此，籲請養豬業者齊心配合豬隻停打豬瘟疫苗措施，切勿私下囤積疫苗或對豬隻注射豬瘟疫苗，同時加強場內生物安全工作，持續落實各項防檢疫及疫情通報，以降低外來疫病入侵或疫病再發生之風險及危害。
另陳吉仲表示，除了重大豬病的清除，為提升整養豬產業，農委會自110年起，推動110-113年養豬轉型升級計畫以及專案農貸免息措施，四年整體計畫經費達128.3億元，其中至少編列31億元預算積極輔導全國養豬場導入新式整合型設施。110至111年計完工驗收1,546場，補助金額達15.3億元，專案農貸金額達20億元以上，利息補貼1,180萬元，受輔導案場之生產成績與污染防治成效逐步獲得改善，普獲各地養豬農民支持，112年持續推動辦理，加速產業轉型升級。
農委會說明，為協助養豬產業因應貿易自由開放之挑戰與衝擊，自110年起輔導養豬場導入新式整合型豬舍或相關設施、異地批次分齡飼養模式與自動化省工設備，結合各地方政府與技術輔導團隊，為豬農量身規劃所需項目。由於計畫成效顯著，帶動全國養豬場加入轉型計畫風潮，112年度已有1,046場養豬場提出申請，刻由相關單位加速審查中，以利豬場循序導入現代化設施。
農委會強調，受輔導案場經改善前後分析，平均豬隻育成率、母豬年產離乳仔豬數及母豬年產上市肉豬數等項目，約可提升3至9%。配合異地批次分齡飼養模式之養豬場，將可有效提高生物安全等級，阻絕疫病傳播，達精準管理之效。另為協助提升污染防治成效，化解鄰避效應，擴大推動導入高床豬舍，目前已完成678棟豬舍升級高床，估每年減少78.5萬噸畜舍沖洗廢水量，相當於節省276.5萬國人一日用水量，達源頭減廢之效，並提供客製化輔導，COD、BOD及SS之處理效能明顯改善六成以上。農委會將持續推動轉型工作，呼籲各地豬農把握改造、升級豬場最佳時機，提升生產效率，因應全球化市場競爭，並邁向永續發展。
G／ｃ
豬瘟疫苗