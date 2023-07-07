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豬瘟疫苗7月起全面拔針！台灣有望成亞洲第一脫疫國家

▲今（7）日行政院院長陳建仁（前中）前往嘉義民雄養豬場參訪，了解豬瘟停打疫苗進度及產業轉型升級成果。（圖／記者黃仁杰攝,2023.07.07）
▲今（7）日行政院院長陳建仁（前中）前往嘉義民雄養豬場參訪，了解豬瘟停打疫苗進度及產業轉型升級成果。（圖／記者黃仁杰攝,2023.07.07）

記者黃仁杰／雲林報導

今（2023）年7月1日起全國豬隻全面停止施打豬瘟疫苗，今（7）日行政院院長陳建仁、農委會主委陳吉仲及嘉義縣縣長翁章梁一同前往嘉義民雄養豬場參訪了解豬瘟停打疫苗進度及產業轉型升級成果。

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陳吉仲表示，為達成總統蔡英文指示撲滅豬瘟的最終目標，農委會規劃三階段完成，自110年起啟動各項監測機制，均未發現或檢出豬瘟野外病毒，研判國內豬瘟發生及傳播之風險極低，經專家評估可以穩健方式推動112年停止施打豬瘟疫苗措施，並分二期方式實施，其中第一期包含台灣本島、澎湖地區、馬祖地區及金門地區除種豬外停止施打豬瘟疫苗，而自今年7月1日起進入第二期全國豬隻停止施打豬瘟疫苗。

陳吉仲補充，如果清除豬瘟計畫推動一切順利，我國最快可於114年間獲得世界動物衛生組織（WOAH）認可為豬瘟非疫國，除可減少養豬場人力及購置疫苗費用，亦可降低因施打疫苗造成緊迫及副作用之損失，有效減少豬隻飼養成本，將大為提高我國豬隻及豬肉產品之國際競爭力。因此，籲請養豬業者齊心配合豬隻停打豬瘟疫苗措施，切勿私下囤積疫苗或對豬隻注射豬瘟疫苗，同時加強場內生物安全工作，持續落實各項防檢疫及疫情通報，以降低外來疫病入侵或疫病再發生之風險及危害。

另陳吉仲表示，除了重大豬病的清除，為提升整養豬產業，農委會自110年起，推動110-113年養豬轉型升級計畫以及專案農貸免息措施，四年整體計畫經費達128.3億元，其中至少編列31億元預算積極輔導全國養豬場導入新式整合型設施。110至111年計完工驗收1,546場，補助金額達15.3億元，專案農貸金額達20億元以上，利息補貼1,180萬元，受輔導案場之生產成績與污染防治成效逐步獲得改善，普獲各地養豬農民支持，112年持續推動辦理，加速產業轉型升級。

農委會說明，為協助養豬產業因應貿易自由開放之挑戰與衝擊，自110年起輔導養豬場導入新式整合型豬舍或相關設施、異地批次分齡飼養模式與自動化省工設備，結合各地方政府與技術輔導團隊，為豬農量身規劃所需項目。由於計畫成效顯著，帶動全國養豬場加入轉型計畫風潮，112年度已有1,046場養豬場提出申請，刻由相關單位加速審查中，以利豬場循序導入現代化設施。

農委會強調，受輔導案場經改善前後分析，平均豬隻育成率、母豬年產離乳仔豬數及母豬年產上市肉豬數等項目，約可提升3至9%。配合異地批次分齡飼養模式之養豬場，將可有效提高生物安全等級，阻絕疫病傳播，達精準管理之效。另為協助提升污染防治成效，化解鄰避效應，擴大推動導入高床豬舍，目前已完成678棟豬舍升級高床，估每年減少78.5萬噸畜舍沖洗廢水量，相當於節省276.5萬國人一日用水量，達源頭減廢之效，並提供客製化輔導，COD、BOD及SS之處理效能明顯改善六成以上。農委會將持續推動轉型工作，呼籲各地豬農把握改造、升級豬場最佳時機，提升生產效率，因應全球化市場競爭，並邁向永續發展。
 

 

G／ｃ

豬瘟疫苗

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