絕美光影藝術打卡熱點　《新北城市藝術節》潮流音樂DJ嗨翻週末

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本次藝術節多件視覺藝術作品，在白天借用日光、或在晚上點亮新潮的LED光，共感環境變化，營造出日夜多重體驗。像是位於捷運通廊的《日光大道》、鶯歌陶瓷博物館入口的《日光・位移》等作品；在夜間，作品《更新中》的簡潔鋼構的鏡面會開始環繞LED光影，以及由知名燈光設計車克謙，與視覺藝術、音樂工作者們一同創作的《共創之光 — 建築雷射聲光秀》，會持續輪播映演，在每個夜裡描繪園區建築美學，共創光與聲的魔幻景觀。
跟著DJ 一起嗨翻週末！加碼熱血街舞Battle
新北城市藝術節本週末(7/8-7/9)迎來一場潮流派對！下午2點至6點，邀請到DJ 汝妮DUNGI SAPOR，結合原住民歌手與鼓手進行實驗性演出，利用跨域元素的能量引爆新北電音能量；入圍第32屆金曲獎最佳新人獎的獨立樂團青虫aoi，結合民謠與電子樂，帶來結合多元語言的精彩演出；由 Sexy Dancer Family 號召全台街舞高手齊聚的Freestyle Battle更是本週的精采看點，集結全台頂尖舞林高手共同飆舞炫技；五樓製作則以播放「屬於臺灣人的經典英文歌」為主軸，利用這個時代最輕鬆有趣的音樂，邀請觀眾共襄盛舉，感受新生的動能。
超接地氣「再新市」市集 打造新生地縮影
本週下午2點到7點，在新北市美術館園區的「再新市」主題市集，有排隊美食「山海豆花」、葉忠宜設計師操刀的「勇氣雜貨商行」、可愛甜膩韓式小吃「春日糖餅」、古早味沁涼冰品「三心冰棒」，以及各式傳統小吃，更有鶯歌在地獨有的織品、陶瓷藝術與金工等傳統工藝，逾40家在地特色店家。
陶博館「草地吧」茶調飲、多元表演 邀民眾野餐共聚
鶯歌陶瓷藝術園區本週末(7/8-7/9)也同樣精彩！早上9點半起至下午6時「草地吧：野餐共聚」邀請民眾來野餐，現場邀請曾受美國、法國、荷蘭邀請授課的國際調茶師「茶思特」調製三峽碧螺春在地特色調飲教學，每日4場次，調飲活動採網路報名制，如有餘額開放現場報名，透過美食與手作體驗，讓民眾一秒沉浸悠閒假日的慢活氛圍；下午4時起更有蘋果劇團，以及獲選2023英國愛丁堡藝穗節臺灣演出團隊的0471特技肢體劇場帶來精采演出，讓大小朋友享受草地好時光 ；評逵Ozzy、張哲綸等街藝團隊，將帶來音樂主題的互動演出，營造夏日熱鬧氛圍。此外，還有「茶山探索」主題體驗遊程，帶領民眾認識鶯歌新生地的美學基地、三峽老街廓的人文歷史，並體驗茶山的文創再造，同樣不能錯過，活動採報名制，有興趣的民眾報名要快。
鶯歌特約店家優惠活動
鶯歌在地11家特約店家響應限定優惠及加碼抽活動，即日起至7/16止，至特約店家消費享有「限定優惠」，每人每日不限消費金額及次數，還可獲得「加碼抽獎券」1張，參加Switch遊戲主機、美術館限量款野餐墊及活動限量杯墊抽獎，詳細特約店家資訊請上活動網站查詢。
鶯歌美食廣場全面祭出消費滿百9折優惠，更有部分店家推出Google五星評論享58折優惠商品，更多店家資訊可上狂鶯歌網站。