出訪新加坡不公開行程引關注！星教育部長證實會面蔣萬安

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陪同出訪的北市府發言人殷瑋稍早回應，蔣萬安在新加坡有許多好朋友、老朋友，一方面是和老朋友敘舊，另一方面，尊重新加坡方面的安排。
蔣萬安不公開行程的會面對象下午揭曉，陳振聲透過臉書（Facebook）發文證實兩人會面。
陳振聲表示，歡迎蔣萬安到新加坡參訪。新加坡和台北市同為高度都市化、人口密集的城市，面臨相似挑戰，彼此在永續發展、交通、公共住宅及智慧城市方面，有很多可相互學習之處。
陳振聲說，他與蔣萬安、新加坡西北區市長任梓銘討論廣泛的議題，包括推動學校雙語教育、數位化及都市發展。
蔣萬安隨後在陳振聲臉書貼文下方留言回應，感謝對方撥冗見面，進行愉快且富有意義的討論，這次到新加坡訪問富有成效，在多項政策議題上學習很多。
他說，期待很快再見面，希望地點是在台北。
陳振聲、任梓銘也是新加坡國會議員。據了解，任梓銘是蔣萬安的老朋友。
據規劃，蔣萬安今晚將到紐頓熟食中心參訪，預計明早搭機返台。
紐頓熟食中心是新加坡知名小販中心之一。小販中心（或稱熟食中心）可說是星國庶民美食聚集地，中式餐點、馬來菜、印度菜應有盡有，反映當地多元種族的社會風情；新加坡「小販文化」於2020年底成功列入世界非物質文化遺產。（編輯：郭中翰）1120707