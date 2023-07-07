組織部主任宋雲飛遭爆詐欺慣老闆　李頂立：民眾黨老闆只有柯文哲

出訪新加坡不公開行程引關注！星教育部長證實會面蔣萬安

▲新加坡教育部長陳振聲今天下午發文證實與台北市長蔣萬安會面，雙方就推動學校雙語教育、數位化及都市發展等議題展開討論。（圖／臺北市政府提供）
▲新加坡教育部長陳振聲今天下午發文證實與台北市長蔣萬安會面，雙方就推動學校雙語教育、數位化及都市發展等議題展開討論。（圖／臺北市政府提供）

中央社

（中央社記者侯姿瑩新加坡7日專電）台北市長蔣萬安出訪新加坡，不公開行程引發關注。新加坡教育部長陳振聲今天下午發文證實兩人會面，討論推動學校雙語教育、數位化及都市發展等議題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔣萬安率市府團隊及台北市議員5日到新加坡參訪，這是他去年底上任後首度出訪。隨團出訪的民主進步黨台北市議員陳怡君說，蔣萬安訪星，第1天晚餐就不見人影，訪團原訂今天上午參訪濱海灣花園，但蔣萬安又不見，質疑是秘密外交。

陪同出訪的北市府發言人殷瑋稍早回應，蔣萬安在新加坡有許多好朋友、老朋友，一方面是和老朋友敘舊，另一方面，尊重新加坡方面的安排。

蔣萬安不公開行程的會面對象下午揭曉，陳振聲透過臉書（Facebook）發文證實兩人會面。

陳振聲表示，歡迎蔣萬安到新加坡參訪。新加坡和台北市同為高度都市化、人口密集的城市，面臨相似挑戰，彼此在永續發展、交通、公共住宅及智慧城市方面，有很多可相互學習之處。

陳振聲說，他與蔣萬安、新加坡西北區市長任梓銘討論廣泛的議題，包括推動學校雙語教育、數位化及都市發展。

蔣萬安隨後在陳振聲臉書貼文下方留言回應，感謝對方撥冗見面，進行愉快且富有意義的討論，這次到新加坡訪問富有成效，在多項政策議題上學習很多。

他說，期待很快再見面，希望地點是在台北。

陳振聲、任梓銘也是新加坡國會議員。據了解，任梓銘是蔣萬安的老朋友。

據規劃，蔣萬安今晚將到紐頓熟食中心參訪，預計明早搭機返台。

紐頓熟食中心是新加坡知名小販中心之一。小販中心（或稱熟食中心）可說是星國庶民美食聚集地，中式餐點、馬來菜、印度菜應有盡有，反映當地多元種族的社會風情；新加坡「小販文化」於2020年底成功列入世界非物質文化遺產。（編輯：郭中翰）1120707

韓粉喊要韓國瑜選總統　蔣萬安喊話：全力支持侯友宜

青春專案啟動！市長蔣萬安親自率隊　北市警首日查獲29案53人

北農變天／蔣萬安結盟張榮味！民股倒戈　藍議員酸：陳吉仲要反省

蔣萬安帶「三寶」宣傳萌翻全場　孕產期車費補助8000元7／1上路

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀