義大利米蘭養老院重大火警！造成6人死亡、約80人受傷
義大利米蘭（Milan）一家養老院，7日凌晨發生火警，導致6人死亡，約80人受傷，其中有3人傷勢嚴重。義大利當局表示，火勢被消防人員迅速撲滅，但許多人遭到濃煙嗆傷，6位死者中有4人是因為吸入濃煙被嗆死。由於養老院許多居民不良於行，導致逃生與救援都變得更加困難。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，初步判斷起火點位於養老院的一樓房間，雖然火勢撲滅迅速，並未蔓延到其他地方，但在該房間內有2位居民被燒死，而四竄的濃煙又造成4人被嗆死。
米蘭市長薩拉（Giuseppe Sala）趕到現場了解狀況，表示事情本來可能會更糟，「話雖如此，6人死亡已經非常慘重」。該養老院共有167位居民，其中許多人不良於行，必須倚賴輪椅代步，因此逃生與救援都格外困難。
當地消防隊隊長米塞利 （Nicola Miceli）表示，因為濃煙限制了能見度，且許多受困的養老院居民無法自己站起來，因此救援行動「非常複雜」。被疏散的養老院居民露西亞（Lucia）則稱讚了消防人員，表示那些不能行走的受困居民，都由消防人員將其裹著床單抱了出來。
至於詳細起火原因，還要等待進一步調查釐清，不過當地消防隊認為，很有可能是意外導致的。