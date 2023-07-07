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出口近14年最慘！上半年表現亞洲後段班　財部估最快11月才會轉正

▲財政部今（7）日公布今（2023）年6月出口連續10個月負成長，並創近14個月最重跌勢，上半年出口更居亞洲主要經濟體後段班。（圖／NOWnews資料照）
▲財政部今（7）日公布今（2023）年6月出口連續10個月負成長，並創近14個月最重跌勢，上半年出口更居亞洲主要經濟體後段班。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

受通膨與升息影響，全球景氣仍舊停滯不前，產業鏈持續調整庫存，加上外銷產品跌價與基期偏高等因素，財政部今（7）日公布今（2023）年6月出口323.2億美元，遠低於財政部原先預期，年減幅度也擴大至23.4%，不僅連續10個月負成長，更創2009年9月以來近14年來最重跌勢。而累計上半年出口年減18%，亦是近14年同期最暗淡的表現，在亞洲主要經濟體更落居後段班。財政部統計處長蔡美娜認為，第1季應是出口最壞情況，目前有在緩慢回升，只是要看到轉正，恐怕會比原先預期更晚，最快要等到11月。

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蔡美娜指出，6月出口在主要貨品中，電子零組件因積體電路需求疲軟、半導體產業消化庫存，年減21.3%；傳產貨品出口跌幅擴大，其中礦產品因市場需求低迷及油價維持盤整，年減55.3%，塑、化產品買氣依然不振，加上海外同業競爭，各年減32.1%、33.2%，基本金屬及其製品復受國際低價鋼材傾銷干擾，年減30.3%。累計1至6月出口主要貨品多呈兩位數衰退，而資通與視聽產品年減4.1%，相對和緩。

6月對5大市場出口也全面挫落，除了對歐洲年減3.6%外，其餘降幅均逾2成，以對東協出口年減27.6%最弱，對美國、日本出口各年減25.2%、24.7%，對中國大陸與香港出口年減22.2%。累計1至 6月對5大市場出口皆下滑，以對陸港年減26%降幅最大，占總出口比重35.5%，為20年來同期新低，對美、日分別年減15%、2.5%，占比各升至16.1%、8%的近20年同期高點。

蔡美娜指出，本來出口跌勢已有收斂，6月出口又明顯轉弱，出口規模323.2億美元，「遠低於我們預期」，年減幅度擴大至23.4%，不僅連10個月負成長，更創近14年來最重跌勢，歸納有4大原因，包括國際通膨壓力未完全冷卻，各國升息壓抑端終需求，全球景氣復甦沒那麼平順，中國疫後經濟復甦後繼無力，國內廠商客戶下單多用短單或急單方式，造成訂單能見度未明顯改善，再加上外銷產品價格下跌及去年基期偏高影響。

若再就上半年表現來看，她說，上半年出口年減幅度18%，也是近14年來最暗淡的表現，而且與亞洲主要經濟體相較，台灣上半年出口也是後段班，比香港衰退12.7%、南韓衰退12.3%、新加坡衰退8.9%、日本衰退7.1%。中國出口還微成長0.3%。

為何台灣上半年出口會排名後段班，她分析有3大原因，除這幾年台灣出口快速成長拉高基數之外，還有出口產品結構以電子零組件及資通視聽產品為主，今年晶片短缺情況減緩，加上台灣出口市場陸港比重達35.5%，其他國家只有2成2至2成3左右，今年以來中國需求偏弱，因此，台灣因比重較高受到衝擊也較大。

至於6月是否已是出口谷底？蔡美娜認為，只看1個月不準，從整季來看，第1季出口年減19.2%，出口規模低於千億美元，第2季雖然出口年減幅度相當，但有縮小一點，年減16.9%，出口規模也回到千億美元之上，第1季已是出口最壞情況，現在出口上升速度有持續進行，只是比較緩慢。

蔡美娜也預估，7月出口年減約在16%至19.5%，出口規模在348億美元至363億美元之間，而且在訂單穩定度仍不夠之下，原先財政預估出口最快9月轉正，「但目前看來機率大幅降低，傾最快11月回正機率較高。」

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