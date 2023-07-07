出口近14年最慘！上半年表現亞洲後段班　財部估最快11月才會轉正

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6月對5大市場出口也全面挫落，除了對歐洲年減3.6%外，其餘降幅均逾2成，以對東協出口年減27.6%最弱，對美國、日本出口各年減25.2%、24.7%，對中國大陸與香港出口年減22.2%。累計1至 6月對5大市場出口皆下滑，以對陸港年減26%降幅最大，占總出口比重35.5%，為20年來同期新低，對美、日分別年減15%、2.5%，占比各升至16.1%、8%的近20年同期高點。
蔡美娜指出，本來出口跌勢已有收斂，6月出口又明顯轉弱，出口規模323.2億美元，「遠低於我們預期」，年減幅度擴大至23.4%，不僅連10個月負成長，更創近14年來最重跌勢，歸納有4大原因，包括國際通膨壓力未完全冷卻，各國升息壓抑端終需求，全球景氣復甦沒那麼平順，中國疫後經濟復甦後繼無力，國內廠商客戶下單多用短單或急單方式，造成訂單能見度未明顯改善，再加上外銷產品價格下跌及去年基期偏高影響。
若再就上半年表現來看，她說，上半年出口年減幅度18%，也是近14年來最暗淡的表現，而且與亞洲主要經濟體相較，台灣上半年出口也是後段班，比香港衰退12.7%、南韓衰退12.3%、新加坡衰退8.9%、日本衰退7.1%。中國出口還微成長0.3%。
為何台灣上半年出口會排名後段班，她分析有3大原因，除這幾年台灣出口快速成長拉高基數之外，還有出口產品結構以電子零組件及資通視聽產品為主，今年晶片短缺情況減緩，加上台灣出口市場陸港比重達35.5%，其他國家只有2成2至2成3左右，今年以來中國需求偏弱，因此，台灣因比重較高受到衝擊也較大。
至於6月是否已是出口谷底？蔡美娜認為，只看1個月不準，從整季來看，第1季出口年減19.2%，出口規模低於千億美元，第2季雖然出口年減幅度相當，但有縮小一點，年減16.9%，出口規模也回到千億美元之上，第1季已是出口最壞情況，現在出口上升速度有持續進行，只是比較緩慢。
蔡美娜也預估，7月出口年減約在16%至19.5%，出口規模在348億美元至363億美元之間，而且在訂單穩定度仍不夠之下，原先財政預估出口最快9月轉正，「但目前看來機率大幅降低，傾最快11月回正機率較高。」