每5度電就有1度是綠電！風光發電量創新高 突破八百萬瓩
在「黑電爭議」甚囂塵上之際，台電今（7）日以「沒有黑電而有綠電」為題，公布風光發電量創新高的消息。在天氣助攻下，風力發電與太陽光電於中午合計達到806萬瓩，再創歷史高，而風光發電量佔整體發電2成以上，等於每5度電，就有1度是綠電。
記者鄭妤安／台北報導
台電近日遭監察院的糾正「發黑電」，監委指出，核二和核三廠的氣渦輪機機組，主要作為「緊急啟動電源」，然而，34個月內卻有18個月供作電力尖峰，或大型機組跳脫時的調度電源，儼然「例外變常態」。
經濟部長王美花今日親上火線澄清，台電也發出新聞稿強調「所謂長達18個月供作調度電源、例外變常態的說法，並不正確。」稍早更以「沒有黑電，而有綠電」為題，公布風光發電量創新高的消息。
台電指出，去（2022）年風光發電量最高甫破六百萬瓩，幾天前，7月5日飆破767萬瓩，寫歷史新高紀錄。而近日全台各地炎熱，加上風力發電穩定，使得風力發電與太陽光電於今日中午12時16分，合計達到806萬瓩，再創高。
台電表示，中午時段風光發電量佔整體發電2成以上，等於每5度電就有1度是綠電，其中光電發電量更飆破707萬瓩，同樣創新高，而風力發電也接近百萬瓩。
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