囤房稅率增！會計師：仍比增值報酬低　對想買房累積財富影響有限

每5度電就有1度是綠電！風光發電量創新高　突破八百萬瓩

▲在天氣助攻下，風力發電與太陽光電於今（7）日中午合計達到806萬瓩，再創歷史高。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲在天氣助攻下，風力發電與太陽光電於今（7）日中午合計達到806萬瓩，再創歷史高。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

在「黑電爭議」甚囂塵上之際，台電今（7）日以「沒有黑電而有綠電」為題，公布風光發電量創新高的消息。在天氣助攻下，風力發電與太陽光電於中午合計達到806萬瓩，再創歷史高，而風光發電量佔整體發電2成以上，等於每5度電，就有1度是綠電。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台電近日遭監察院的糾正「發黑電」，監委指出，核二和核三廠的氣渦輪機機組，主要作為「緊急啟動電源」，然而，34個月內卻有18個月供作電力尖峰，或大型機組跳脫時的調度電源，儼然「例外變常態」。

經濟部長王美花今日親上火線澄清，台電也發出新聞稿強調「所謂長達18個月供作調度電源、例外變常態的說法，並不正確。」稍早更以「沒有黑電，而有綠電」為題，公布風光發電量創新高的消息。

台電指出，去（2022）年風光發電量最高甫破六百萬瓩，幾天前，7月5日飆破767萬瓩，寫歷史新高紀錄。而近日全台各地炎熱，加上風力發電穩定，使得風力發電與太陽光電於今日中午12時16分，合計達到806萬瓩，再創高。

台電表示，中午時段風光發電量佔整體發電2成以上，等於每5度電就有1度是綠電，其中光電發電量更飆破707萬瓩，同樣創新高，而風力發電也接近百萬瓩。

🟡想知道更多缺水、缺電、天氣訊息嗎？
請鎖定《NOWnews夏季民生數據專頁》。

台電遭質疑核電廠發黑電　王美花駁：是輕柴油發電、且皆按照規定

風光滲透率連2日突破2成　光電發電量寫歷史高

南北水情不同調！水利署：短期未見燈號調整跡象、但氣象瞬息萬變

統一超門市自帶杯占比超過1成　2030剩食減半目標可望提前達成

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀