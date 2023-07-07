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特企／貝瑪央金《水的記憶》五感體驗音樂會　開售一小時粉絲瘋搶

▲《水的記憶》也如同水的循環一樣，持續展演，每一次展演都是象徵生命循環的生生不息。(圖/品牌提供)
▲《水的記憶》也如同水的循環一樣，持續展演，每一次展演都是象徵生命循環的生生不息。(圖/品牌提供)

本報訊

由知名命理權威雨揚化身為能量系歌手貝瑪央金，自去年開辦《水的記憶》音樂會後，得到各界廣大迴響，也象徵轉型大成功！接續著去年音樂會的大成功，這一次能量系歌手貝瑪央金將把這能量豐沛、療癒身心的表演，搬至國家級藝術表演殿堂「高雄衛武營」演出，準備讓觀眾體驗能量音樂更劇場級的震撼。

貝瑪央金曾表示，《水的記憶》音樂會是台灣首創，超越經典的獨特IP，水盛載無限情感與記憶，乘載著每個人一生中經歷過的所有難題和感動，挑戰或失敗，生命中有許多可貴的痕跡，水都在每一寸分子裡，陪著所有的靈魂一同學習與記憶。因此以療癒為主的《水的記憶》音樂會，也如同水的循環一樣，持續展演，每一次展演都是象徵生命循環的生生不息，以音樂之美、藝術之美，成為無界限的共通語言。

據悉，貝瑪央金名字還隱藏了特別的寓意，貝瑪象徵忠於自我的蓮花，永遠保持獨特純淨的風采；央金代表妙音仙子，意味著讓音樂成為信仰，且永保初心。而音樂會現場將以前所未有的形式，震撼觀眾的五感體驗，讓觀眾在視覺、聽覺、嗅覺、觸覺等，得到多重的享受與感動，進而讓療癒即刻發生！

為呈現出最頂級的療癒饗宴與感官震撼，將延續去年的頂級金獎製作卡司，一同打造前所未有的沉浸式音樂會。團隊中包含贏得多座金曲獎的王牌製作人鍾興民再度合作，高規格的製作團隊也讓售票成績開出紅盤，開票一小時，七成票已售完，驚人成績也象徵療癒系的能量音樂，已抓住廣大群眾的心靈需求！

至於今年與去年的演出有何不同，貝瑪央金團隊則表示一切都還在保密訓練中，但絕對會讓貝瑪央金和演出劇目，以更華麗、感動與夢幻的方式呈現在觀眾面前，也相信《水的記憶》音樂會在2023/09/30、2023/10/01演出後，能就此讓療癒音樂成為觀眾心中不可撼動的信仰。

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