四接環評突換會議室、改視訊開會　議員批環保署升格黑箱部

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環評會議主席簡連貴表示，上次初審會議已經認定，範疇界定會議不用重作，但在實質審查過程，若環委認為會影響到生態環境、公共安全等，經小組討論有必要就會在審查中釐清；環評法跟漁業法等諸多法規，都是平行審查，環評通過後，基隆市府仍可就漁業法相關規定，進行審查與決定許可的核發。
兩方在範疇界定與基隆市未發同意函上僵持許久，簡連貴在約4點半時，宣布休息10分鐘再繼續開會，直至5點多，立委們才發現環評委員皆離開401會議室，改到405會議室，以多方視訊會議、call out接聽民眾意見，繼續進行會議，想儘速進入實質審查。
環保署綜計處說明，目前以視訊會議、call out聽取意見方式，依照會議議程開會，繼續四接開發案的審查作業，後續台電還是要向基隆市府等單位爭取相關許可。
多名立委飆罵環保署此種作為，簡直是偷天換日、強渡關山，講不贏人就換場地開會，並怒罵環保署長張子敬出來，「這難道是審查委員可以自己做決定的嗎？」
陳冠宇也痛批，環保署是升格成黑箱部，現場程序問題都還沒討論完，就任意變動會議形式及場地，稱405會議室是造假會議室。
立委陳椒華說，主席帶專案小組委員到另一個會議室開會，環評會議從來都沒有發生過這麼離譜的事情，程序問題還沒有解決就「落跑」，訴求違法環評應立即散會。
在場外收看環評直播的守護外木山行動小組表示，現正進行協和四接填海造地環評專5審，在多位立法委員提出的程序問題和疑義尚未釐清前，環評會即在沒有任何說明的狀況下，將環保署人員及環評委員移到另一間會議室，與立法委員、記者與公民完全隔離。
守護外木山行動小組表示，此舉完全讓環評會的公民參與形同虛設，讓環評審查淪為黑箱，更是環保署迴避公民監督極度反民主的作為，要求立即停止違法環評會議，立即散會。