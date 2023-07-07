高市增1例登革熱境外移入 樹人醫專、高苑科大查獲孳生源挨罰
高雄市今（7）日新增1例登革熱境外移入個案（累計10例），為7月4日自泰國入境的20多歲女性國際移工，而北高雄樹人醫專與高苑科技大學在6月底已查獲陽性孳生源，經高雄市衛生局複查又發現病媒蚊幼蟲（孑孓），針對兩校違規狀況防疫單位均已依法開罰並加重裁處，要求兩校立即落實整頓校內環境及落實巡檢。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄市衛生局指出，新增的登革熱境外移入個案為7月4日自泰國入境的20多歲女性國際移工，入境當日由仲介公司接送至宿舍後出現發燒、頭痛症狀，仲介人員未通報衛生單位，7月5日前往醫院進行體檢，7月6日登革熱NS1快篩陽性，經實驗室檢驗結果為PCR陽性（登革熱第二型）。
疫調發現，該個案可傳染病內曾於仁武區及大寮區宿舍居住，高市府防疫團隊針對兩處宿舍周邊半徑100公尺已於今日完成執行社區疫情調查、家戶噴藥、地毯式孳生源清除等緊急防治工作，但該個案於入境當日於宿舍內就出現症狀，而未主動帶往醫療院所就醫，且未主動通報衛生單位，將依傳染病防治法開單告發。
因台南市登革熱疫情持續延燒，市府防疫團隊針對北高雄進行環境整頓及稽查。經查，樹人醫專6月20日曾查獲4處陽性孳生源（箱蓋、水桶、旅人蕉葉脈、石臼），近日複查發現該校地上的波浪板積水已孳生病媒蚊幼蟲（孑孓）；高苑科技大學6月23日曾遭防疫人員查獲1處陽點（花器），經複查也發現堆置的廢棄桌椅仍未清除且再孳生病媒蚊幼蟲（孑孓），針對兩校違規狀況防疫單位均已依法開罰並加重裁處，要求兩校立即落實整頓校內環境及落實巡檢。