NewJeans來了！怪物新人公開新曲MV 化身「飛天小女警」造型萌翻
人氣韓國女團「NewJeans」自2022年7月出道，以〈Attention〉、〈Ditto〉等熱門歌曲迅速成為新生代大勢女團，在全球人氣更是不容小覷，有「怪物新人女團」之稱。而NewJeans即將在7月21日推出第二張迷你專輯《Get Up》，近日先後公開歌曲〈Super Shy〉、〈New Jeans〉MV，一發布立刻引起大量關注。
記者賴禹妡/綜合報導
NewJeans昨（6）日先是在YouTube頻道「HYBE LABELS」發布先行曲〈New Jeans〉MV，她們和經典卡通「飛天小女警The Powerpuff Girls」合作，5位成員分別化身為具有不同超能力的飛天小女警登場，畫風可愛又極具特色，讓人忍不住反覆重播。
至於專輯中主打歌〈Super Shy〉MV則是呈現色彩鮮豔的青春校園風格，5名成員穿著百褶裙在廣場及公車上唱歌、熱舞，展現出夏日青春活力。除此之外，NewJeans近期也在粉絲見面會中，提前演唱專輯中另一首主打歌〈ETA〉，曲風和以往作品完全不同，洗腦程度更高，讓不少粉絲聽完大讚：「非常特別！」