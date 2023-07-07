傳地方未收到TPASS補助 公總：無1日前撥款共識、今日已撥款
TPASS行政院通勤月票1日上路，但傳出地方尚未收到中央補助款，悠遊卡董座更揚言10日前未撥款，就將停止撥款給運輸業者。對此，公路總局運輸組專門委員陳俊宏直言，未有1日前撥款的共識，今日也已撥款5億元到基北北桃帳戶。
記者許若茵／台北報導
陳俊宏說明，為了讓業者早日拿到TPASS補助款，避免營運困難，有設立預撥機制，地方政府只要需要中央補助款，公路總局可以預撥到地方單位統籌分配，3大生活圈中只有基北北桃申請預撥，審核之後今日已撥款5億元到基北北桃帳戶，未接獲中彰投苗、南高屏生活圈申請預撥公文，若有申請也會盡速審核撥款。
針對有業者喊話錢不夠用，陳俊宏指出，TPASS帳戶中應有3筆錢，第1筆是民眾購買月票加值的金額，第2筆是中央補助款，第3筆是地方配合款，以基北北桃為例，有30萬民眾購買通勤月票，專戶中會有3.6億元，中央補助款依據地方需求，今下午也已經撥款到專戶中，專戶中應有8.6億元。
另外，陳俊宏說，地方配合款約有3到4億元，也請地方政府盡速撥款到專戶中，供後續支用，如果地方政府在7、8月份後還有經費需求，可以隨時跟中央申請經費預撥，會盡快予以協助。
陳俊宏提到，之前有地方政府與業者希望中央7月1日前撥款，但因為不知道TPASS使用狀況，有告知業者民眾有預付1200元到專戶中，可以先用這筆錢支應，後續看狀況再向中央申請預撥，並未與地方政府7月1日前撥款的共識，可能有誤解。