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高雄公務員控遭長官性騷　消防局：審議後案件不成立

▲高雄傳出有女公務員遭到政風室主任襲胸，高雄市議員陳麗娜、李眉蓁、鍾易仲、陳美雅日前下午陪同女公務員家屬召開記者會。（資料圖／記者鄭婷襄攝，2023.06.02）
▲高雄傳出有女公務員遭到政風室主任襲胸，高雄市議員陳麗娜、李眉蓁、鍾易仲、陳美雅日前下午陪同女公務員家屬召開記者會。（資料圖／記者鄭婷襄攝，2023.06.02）

記者鄭婷襄／高雄報導

高雄有女公務員家屬六月二日在議員陪同下召開記者會，指控高雄市消防局政風室主任今年三月上班午休時間，在辦公室內從後方對受害者襲胸、下體碰觸，高雄市消防局今（7）日指出，雖經重組之調查小組重新調查與審議，做出性騷擾案不成立的結果，但消防局認為被申訴人仍有非屬性騷行為之不恰當情事，將由市府政風處提交考績委員會討論懲處。

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消防局表示，為積極回應申訴人之訴求，以彰顯客觀公正進行申訴調查，調查小組於6月5日重新籌組共7人，女性成員佔5位，符合法令性別比例之規定。其中學者專家代表4位，包括3位律師和1位醫師，都是從市府社會局性别人才資料庫中遴聘。

調查小組對當事人、關係人共進行7次訪談，召開3次討論會議，給予充分陳述意見，依訪談、書面陳述以及其他相關事證綜合判斷作成調查報告，並經調查小組評議會議審議，認定性騷案「不成立」。

消防局指出，已於今日將調查結果以書面通知雙方當事人，並函送市府政風處依規定進行相關行政處理。消防局也說明，雖然本案經調查小組認定不構成性騷擾，但被申訴人行為仍有其他非屬性騷之不恰當情事，將由市府政風處提交考績委員會討論懲處。消防局也表示，申訴人或被申訴人若有疑義，消防局會協助向保訓會提起復審的行政救濟。

另有關申訴人日前曾向政風處申訴遭主管大聲指責一節，消防局說，經政風處考績委員會決議以書面警告處理。政風處表示，會再依調查結果提交考績委員會再討論後續懲處。同時，考量對申訴人之身心狀況影響，政風處依申訴人意願進行人事作業，嗣後即調整其服務單位，並給予協助關懷。

至於調查報告內提到雇主於知悉性騷擾之情形時，應採取更立即有效之糾正及補救措施部分，消防局及政風處均表示，除加強性騷擾、性別工作平等法等法治教育外，未來將更重視職場性平相關管理及建立良好溝通管道，端正機關風氣，避免性騷擾事件再度發生。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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