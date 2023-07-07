王柏傑爭影帝！開嗆張孝全「不用頒給他」 自爆與謝欣穎一週沒見
2023台北電影獎入圍酒會，今（7）日晚間登場，「最佳男主角」入圍人選游安順、王柏傑、林柏宏齊登場，首度入圍影帝的王柏傑將和兄弟張孝全競爭，王柏傑笑虧：「你看他今天沒有來，那我覺得就不用頒給他了！這是一個誠意的問題，我們很尊重台北電影節。」他還透露，擔任評審的女友謝欣穎，已經一個星期沒有與她見面，正在利益迴避中。
記者黃雅琪/台北報導
游安順以《一家子兒咕咕叫》入圍「最佳男主角」，笑說：「這次碰到京城四少，我現在是困獸之鬥，能夠跟他們一起入圍我覺得已經很開心了。」游安順還自虧，自己在版面上會顯得很突兀，令兩位後輩王柏傑、林柏宏很緊張。
王柏傑以《疫起》首度入圍台北電影獎「最佳男主角」，他透露：「從出道到現在十幾年，那個緊張已經超過我原本設想的緊張，那個緊張還是會有，但反而是更平常心。」王柏傑坦言，《疫起》這回入圍13項，希望工作人員們能夠全數得獎。
提到得獎要說什麼？王柏傑公開放閃謝欣穎：「我只希望台北電影節把我女朋友還給我！」他透露，謝欣穎擔任評審，為了「利益迴避」已經一個星期沒有與她見面。王柏傑期待，明天得獎後可以「玩得很開心」，被眾人追問「怎麼玩？」林柏宏機制救場：「《疫起》玩。」