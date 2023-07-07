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公總稱TPASS補助已撥款　悠遊卡：若款項進專戶必依合約撥給業者

▲TPASS行政院通勤月票7月1日上路，如今卻傳出地方尚未收到中央補助款。月票執行單位悠遊卡公司表示，只要補助款進入專戶，會依合約撥款給各交通運輸業者。（圖／記者許若茵攝）
▲TPASS行政院通勤月票7月1日上路，如今卻傳出地方尚未收到中央補助款。月票執行單位悠遊卡公司表示，只要補助款進入專戶，會依合約撥款給各交通運輸業者。（圖／記者許若茵攝）

記者鄭妤安／台北報導

TPASS行政院通勤月票7月1日上路，如今卻傳出地方尚未收到中央補助款。交通部公路總局稍早稱，今（7）日已撥款5億元到基北北桃帳戶，月票執行單位悠遊卡公司也隨後表示，截至昨（6）日為止，相關清分撥款作業皆正常進行，只要補助款進入專戶，會依合約撥款給各交通運輸業者。

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基北北桃生活圈的TPASS月票於7月上路，據了解，中央下半年補助款為19.34億，地方政府自籌部分，台北市6.67億、新北市3.83億、桃園市2.04億、基隆市3千萬。

悠遊卡指出，公司協助執行中央TPASS政策，協助交通運輸業者可在民眾搭乘過後的「D+2」日後，即可拿到票款。

然而，如今卻傳出地方還沒收到中央補助款，根據媒體專訪悠遊卡董座林志盈表示，當時與中央的共識為7月1日之前補助款要到位，但至今沒給，若公路總局在10日前未撥款，或專戶餘額不足，悠遊卡將停止撥款給運輸業者，由業者自行決定是否執行TPASS政策。

對此，公總稍早稱，未有1日前撥款的共識，今日也已撥款5億元到基北北桃帳戶。悠遊卡也隨後表示，截至昨（6）日為止，相關清分撥款作業皆正常進行，只要補助款進入專戶，會依合約撥款給各交通運輸業者。

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