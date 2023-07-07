快對身分證！「527」中兩碼第二人半價　假日「松葉蟹吃到飽」

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敘日全日餐廳即日起亦推出全新一季主題餐檯「繽紛夏日節」，主打以夏季時令鮮果入料，包含加入多汁鮮甜鳳梨的「夏威夷鳳梨胡里胡里雞」，搭配濃郁酸香百香果醬汁等，以及以熱帶水果之王芒果入菜的「芒果蜜桃鮮蝦沙拉」及「現挫芒果刨冰」。而7月14日至28日週五晚餐則主打「夏日燒烤派對」，戶外區加碼由五星主廚現場親炙的 BBQ 燒烤餐點吃到飽，以及調酒師現場特調的5 款特色調酒無限暢飲，另有金車柏克金期間限定「夏日5曲HOPFEN WEIZEN」啤酒。
假日也推出特別活動「鮪魚現切秀」及「松葉蟹吃到飽」，週日中午由師傅現切服務，推出整隻重達20公斤以上的黃鰭鮪魚。而延續6月好評的位上「西班牙風味炭烤松葉蟹」，7月將持續供應，還於假日提供松葉蟹無限吃到飽，嚴選北海道進口松葉蟹，搭配數種香料製成的香料油醃漬，再慢火爐烤製而成。以上優惠均收原餐費一成服務費，並限大人適用，孩童無法列入人數計算。
優惠竟然還包含可抽機票，於8月31日前，不分平假日至敘日享用午餐或晚餐，單筆消費達5200元即可再參加「今夏遊泰國」抽獎活動。最高可獲得價值1萬5900元的泰國來回機票加七日住宿券。
另外，漢來美食旗下人氣Buffet餐廳「漢來海港餐廳」也推出「美牛狂歡節」活動，即日起至8月4日推出4款主題菜色包含爐烤肋眼、BBQ牛小排、牛肉握壽司和匈牙利牛肉湯，通通都可吃到飽。漢來美食也針對「來美食APP」推出會員限定活動，於活動期間內至漢來大飯店45樓焰牛排館和全台漢來海港餐廳內用餐消費滿1000元，並使用「來美食APP」集點，即可參加抽獎，有機會獲得漢來美食6000元電子抵用券。