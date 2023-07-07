統一收購台灣家樂福！總座王俊超親認：賣場「1強項」不變
統一併購台灣家樂福案買賣雙方於6月30日完成交割，今（7）日家樂福舉辦義大利美食特展開跑，家樂福總座王俊超出席活動，親認即便家樂福併入統一集團，目前進行中的食物轉型計畫以及賣場強項進口歐洲食品都不會改變，並透露由於串接系統的問題，icash Pay、超商禮券還不會那麼快開放顧客使用。
記者鍾怡婷/綜合報導
量販賣場家樂福以多元的進口商品受到顧客喜愛，包括近期新推出的義大利美食特展，就是與辦事處義大利在台辦事處攜手合作，共同推廣源自義大利的產地製造，帶來100％原生義大利的美味。而面對統一併購台灣家樂福後，是否會有經營方向改變，總經理王俊超指出，由於進口歐洲食品為家樂福強項，加上目前積極推動的食物轉型計畫，這2項規劃在併入統一後都不會有所改變。
至於統一集團的電子支付、會員集點、購物禮券，由於串接系統的問題，並不會那麼快就開放互通。而家樂福最新展店計畫，將會在8月於台中地區開幕首家家樂福超市店，今年預計將開10家樂福超市，將超市店型開進中南部的原計畫也不會改變。
據悉，先前交割案完成後，外界相當關切統一對家樂福的首要規劃，統一公共事務部部長涂忠正也簡短回應「目前先好好完成交割，後續規劃仍待商討」；統一集團董事長羅智先，也針對家樂福人事變動回應指出，家樂福能成為今日的量販龍頭，必定有其道理與文化，故會盡量保持穩定，尊重家樂福在市場上所留下來的資產，故沒有將總經理換人的念頭。