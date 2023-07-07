年輕人也能住市中心　三地集團地上權大樓動土

三地集團看好南台灣房市今年5案齊發，高雄文山特區、三民區、林園區均有推案，位在高雄的集團總部及商辦大樓也將在今年動工。而三地集團在平實重劃區的地上權大樓案於今(7)日舉行動土儀式，主打讓年輕人世代第一次就住進市中心，實現居住正義的口號。
記者陳美嘉／綜合報導
三地集團執行長鍾育霖表示，「艾美新時代」為台南首件大樓地上權案，座落於平實重劃區，該區域一直是許多購屋族嚮往的買房熱點，除了購物採買、就學都非常完整之外，加上基地鄰近2.1萬坪平實公園，又緊依著未來「平實轉運站」，是台南第一座整合百貨和捷運站體的轉運站，提供平實特區不敗的保值條件。
悅揚國際總經理孫光吉指出，該案基地1949坪，規劃地上15層樓，22-32坪、2-3房產品，店面與住家共計293戶，目前開價每坪33-36萬元，成交平均每坪30到33萬元。
孫光吉表示，「艾美新時代」基地座落東區平實路與後甲三街口，坐享平實重劃區內規畫整齊的市地、優質良好的生活氛圍，同時身在南紡購物中心、平實公園旁，國賓商圈、以及多所明星學校等機能到位，可以說是市區蛋黃中的蛋黃地段，一流的地段卻又同時有價格優勢，欲打破了年輕人第一次買房買不到市中心的規則。