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泰勒絲新加坡開唱！全球瘋搶門票　「光登記購票就有2200萬筆」

▲泰勒絲新加坡演唱會門票開賣，光是在登記購票階段就湧入2200萬筆。（圖／環球音樂提供）
▲泰勒絲新加坡演唱會門票開賣，光是在登記購票階段就湧入2200萬筆。（圖／環球音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

流行天后泰勒絲（Taylor Swift）近期如火如荼進行「The Eras Tour」巡演，不僅門票供不應求，所到之處更造成當地文化、觀光和經濟影響，今（7）日新加坡場次正式開賣，也引起全台樂迷跨海瘋搶，光是在登記購票階段就湧入2200萬筆，還超過新加坡545萬人口。

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先前泰勒絲公布明年2月、3月將至日本、新加坡開唱，其中新加坡場的購票方法為請歌迷先行註冊登記，再從中抽選出幸運歌迷獲得正式開賣當天的購票資格，光是在登記階段就湧入2200萬筆登錄，遠遠超過新加坡的545萬人口。

另因持有特定銀行信用卡可以搶先在公開販售前先行購票，更讓其信用卡的申請量在短時間內增長百分之45，當天更有超過140萬名歌迷在線排隊搶票，還有男粉絲事前在推特上附上自己的帥照與條件公開徵友，只希望對象是該家信用卡卡友，搞笑舉動引起其他粉絲瘋狂轉推。

▲泰勒絲新加坡演唱會門票開賣，光是在登記購票階段就湧入2200萬筆。（圖／環球音樂提供）
▲▼泰勒絲推出第3張重錄專輯《愛的告白（泰勒絲全新版）》。（圖／環球音樂提供）
▲泰勒絲新加坡演唱會門票開賣，光是在登記購票階段就湧入2200萬筆。（圖／環球音樂提供）
 
此外，泰勒絲在今天推出第3張重錄專輯《愛的告白（泰勒絲全新版）》，除了重錄曲目還加收6首當年未曝光的歌曲。說起2010年的專輯《愛的告白》，泰勒絲表示當時整張專輯是在她18到20歲之間一個人寫完的，這個時期完成的歌曲特色是它們都非常誠實，宛若沒有濾鏡的私密日記，「我獨自將一個年輕女性的突發奇想、幻想、心碎、內心的小劇場與悲劇寫在專輯中，我記得當時曲目換了又換，想著如何以最好的方式講述這些故事。」

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