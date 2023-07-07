防疫有成！陳建仁：口蹄疫、非洲與傳統豬瘟將在台灣消失

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陳建仁致詞表示，新中天畜牧場是很好的牧場，也是能讓台灣養豬業未來在國際爭光的很好例子；7月1日全面啟動傳統豬瘟的拔針作業，讓台灣可以告別從日治時代以來70多年的傳統豬瘟。
陳建仁說，明年台灣就可以成為東亞地區唯一沒有口蹄疫、非洲豬瘟、傳統豬瘟的國家，通過傳統豬瘟最後一道檢疫的門檻，讓台灣的豬可以開大門、走大路銷往全世界。
陳建仁指出，26年前口蹄疫發生時，4個月內就撲殺了400萬頭豬，豬農損失了新台幣1700億，台灣本來是世界上最大豬肉輸出國之一，因為這個疫情台灣豬在國際市場消失。
陳建仁說，一直到民國107年現任的副總統賴清德，當時任行政院長，啟動口蹄疫拔針作業，經過2年的努力，獲得世界動物衛生組織（WOAH）的認定，成為亞洲唯二沒有口蹄疫的國家，目前還有個重要目標就是傳統豬瘟，現在開始拔針，希望明年就可得到WOAH認證。
陳建仁說，目前全國有6000多場養豬場，百億的輔導基金只能改善3000多場，還需要一次的百億，希望在後年國家預算編列時，把不夠的錢編列進去。
另外，蔡易餘指朴子屠宰場新建工程目前停擺，請教陳吉仲得知計畫已通過，只是物價上漲預算有差額，行政院會積極來核定，在2年後嘉義就會有一個國際級的屠宰場。
陳吉仲說，為撲滅豬瘟，農委會110年起啟動各項監測機制均未檢出豬瘟野外病毒，研判國內傳播風險極低，可穩健推動112年停止施打疫苗措施並分二期實施，第一期1月1日至6月30日，台澎金馬地區除種豬外停止施打，7月1日進入第二期，全國豬隻停止施打。
陳吉仲指出，若清除計畫一切順利，最快114年間可獲國際認可為豬瘟非疫國，減少人力及購置疫苗費用，有效降低飼養成本，大大提高豬肉產品國際競爭力，也呼籲業者齊心配合停打，勿私下囤疫苗或注射，落實各項防檢疫通報，降低外來疫病再生風險。
嘉義縣府表示，新中天畜牧場場主陳正忠是養豬第二代，縣府協助他向農委會爭取2265萬元，建置密閉水簾式高床豬舍，阻絕疫病外，導入廢水處理厭氧池等設備，透過循環利用改善廢水，並利用達水質標準的回收水沖洗豬舍，每年節省一半以上用水，更大幅改善異味。（編輯：黃世雅）1120707