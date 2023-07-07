組織部主任宋雲飛遭爆詐欺慣老闆　李頂立：民眾黨老闆只有柯文哲

防疫有成！陳建仁：口蹄疫、非洲與傳統豬瘟將在台灣消失

▲行政院長陳建仁今天在嘉義縣參觀新式畜牧場指出，台灣明年將可成為沒有口蹄疫、非洲豬瘟、傳統豬瘟的國家。（圖／Nownews資料照）
▲行政院長陳建仁今天在嘉義縣參觀新式畜牧場指出，台灣明年將可成為沒有口蹄疫、非洲豬瘟、傳統豬瘟的國家。（圖／Nownews資料照）

中央社

（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）行政院長陳建仁今天在嘉義縣參觀新式畜牧場指出，台灣明年將可成為沒有口蹄疫、非洲豬瘟、傳統豬瘟的國家，通過傳統豬瘟最後一道檢疫的門檻，台灣的豬肉就能行銷全世界。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳建仁、農委會主委陳吉仲今天至嘉義縣民雄鄉新中天畜牧場了解「豬瘟拔針及百億基金輔導成果」，民進黨立委陳明文、蔡易餘、嘉義縣長翁章梁與近百名地方人士與會，一同參觀「新式密閉水濂高床畜舍」。

陳建仁致詞表示，新中天畜牧場是很好的牧場，也是能讓台灣養豬業未來在國際爭光的很好例子；7月1日全面啟動傳統豬瘟的拔針作業，讓台灣可以告別從日治時代以來70多年的傳統豬瘟。

陳建仁說，明年台灣就可以成為東亞地區唯一沒有口蹄疫、非洲豬瘟、傳統豬瘟的國家，通過傳統豬瘟最後一道檢疫的門檻，讓台灣的豬可以開大門、走大路銷往全世界。

陳建仁指出，26年前口蹄疫發生時，4個月內就撲殺了400萬頭豬，豬農損失了新台幣1700億，台灣本來是世界上最大豬肉輸出國之一，因為這個疫情台灣豬在國際市場消失。

陳建仁說，一直到民國107年現任的副總統賴清德，當時任行政院長，啟動口蹄疫拔針作業，經過2年的努力，獲得世界動物衛生組織（WOAH）的認定，成為亞洲唯二沒有口蹄疫的國家，目前還有個重要目標就是傳統豬瘟，現在開始拔針，希望明年就可得到WOAH認證。

陳建仁說，目前全國有6000多場養豬場，百億的輔導基金只能改善3000多場，還需要一次的百億，希望在後年國家預算編列時，把不夠的錢編列進去。

另外，蔡易餘指朴子屠宰場新建工程目前停擺，請教陳吉仲得知計畫已通過，只是物價上漲預算有差額，行政院會積極來核定，在2年後嘉義就會有一個國際級的屠宰場。

陳吉仲說，為撲滅豬瘟，農委會110年起啟動各項監測機制均未檢出豬瘟野外病毒，研判國內傳播風險極低，可穩健推動112年停止施打疫苗措施並分二期實施，第一期1月1日至6月30日，台澎金馬地區除種豬外停止施打，7月1日進入第二期，全國豬隻停止施打。

陳吉仲指出，若清除計畫一切順利，最快114年間可獲國際認可為豬瘟非疫國，減少人力及購置疫苗費用，有效降低飼養成本，大大提高豬肉產品國際競爭力，也呼籲業者齊心配合停打，勿私下囤疫苗或注射，落實各項防檢疫通報，降低外來疫病再生風險。

嘉義縣府表示，新中天畜牧場場主陳正忠是養豬第二代，縣府協助他向農委會爭取2265萬元，建置密閉水簾式高床豬舍，阻絕疫病外，導入廢水處理厭氧池等設備，透過循環利用改善廢水，並利用達水質標準的回收水沖洗豬舍，每年節省一半以上用水，更大幅改善異味。（編輯：黃世雅）1120707

豬瘟疫苗7月起全面拔針！台灣有望成亞洲第一脫疫國家

黃國昌爆陳明文用兒名下養豬場「超貸1億多」！陳冠廷回應了

農委會今宣部：7/1豬瘟拔針 台灣力拚亞洲唯一成功防堵3大豬疫情

非洲豬瘟警報　義大利倫巴底大區現首例病例

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀