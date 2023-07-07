網紅實測「國軍防彈板被射穿」！國防部將公開鑑測結果以昭公信
兩岸關係緊張，蔡英文政府拍板明年元旦起恢復一年義務役役期，但是近期網紅「山姆小叔」在美國實測國軍III級抗彈板，結果顯示，在北約規格子彈的正面打擊下，國軍抗彈板幾乎全遭穿透，引發國人質疑國軍防彈背心防彈效果。國防部今（7）日晚間表示，將於年度漢光演習實兵操演前，公開展示鑑測過程與結果，以昭公信。
記者呂炯昌／台北報導
針對外界關心國軍抗彈板安全疑慮相關議題，國防部表示，將結合7月11日例行記者會，公開說明國軍抗彈板鑑測方式、提供歷年鑑測存證影片；並於年度漢光演習實兵操演前，公開展示鑑測過程與結果，以昭公信。
國防部說明指出，軍備局205廠產製抗彈板，曾於民國105年（2016年）送美國切斯比克實驗室，依NIJ Ⅲ級標準測試合格，符合國際標準。後續批次量產產品，由通過全國認證基金會(TAF)認證、與國際實驗室同等級之規格鑑測中心執行測試，合格後始撥發官兵使用。
國防部表示，對於國人關心抗彈板等裝備防護能力，並投入相關討論，國防部表示敬佩，也期待更多國人繼續關心國防、提出建議。國防部強調，因應新式單兵武器效能，軍備局已計畫開發新型輕量化IV級抗彈板、提升抗彈能力，籲請國人支持。