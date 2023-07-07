柯文哲不一定選到底？柯辦斥國民黨：為政黨私利刻意歪曲事實
2024總統選戰開打，國民黨發言人蕭敬嚴日前在政論節目爆料，民眾黨總統參選人柯文哲密會40多位國民黨立委參選人，柯還稱「自己不一定要參選總統到底」，亦有媒體報導透露「藍白合」有機會。對此，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡今（7日）嚴正駁斥，痛批不應為了政黨私利、刻意歪曲事實。
Newtalk新聞
有媒體報導，「藍白合露曙光！柯文哲曝未必選到底 朱柯幕僚聯繫順」，引述消息人士透露，柯文哲私下稱不一定要選到底、最在意的是不分區立委，試圖向國民黨區域立委參選人釋放善意。
柯文哲競選辦公室稍早透過聲明澄清，陳智菡表示，國民黨發言人蕭敬嚴之相關發言與報導內容，皆為不實爆料。政黨政治應該誠實行事，不應為了政黨私利、刻意歪曲事實。
至於有新聞衍伸「藍白整合露出曙光」之報導，陳智菡直言，更是穿鑿附會，本黨早已完成柯文哲主席代表台灣民眾黨參選2024總統之提名作業，柯文哲參選人亦全力備戰，展現堅定決心，針對近日有心人士放話、不實報導，本黨特發此聲明，以正視聽。
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