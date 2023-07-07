談黑人捲性騷！小薰直言「我是邊緣人」 經紀人加碼爆：她被排擠
2023台北電影獎入圍酒會，今（7）日晚間登場，「最佳女配角」人選林詹珍妹、黃瀞怡（小薰）、方郁婷、宸頤齊登場。提到大牙指控陳建州（黑人）性騷擾事件，小薰直呼自己是「邊緣人」，卻被經紀人爆出：「她才是被排擠的！」引發熱議。
記者黃雅琪/台北報導
以《哈勇家》入圍台北電影獎「最佳女配角」的小薰，被問到周宜霈（大牙）指控黑人性騷擾一事，小薰表示：「我也是透過新聞才知道，希望她寫出來之後，可以安慰到她的心。」小薰自嘲：「我是邊緣人」，自從節目《我愛黑澀會》結束後，就沒有和其他人聯繫過，她表示，以前在節目上就很少和大家來往，現在又去關心大牙的話會顯得很刻意。小薰覺得，大牙現在最需要的是家人的陪伴。不過，小薰經紀人突然說了一句：「她才是被排擠的！」嚇得小薰直呼：「妳不要亂開玩笑啦！」
鄭人碩得知女友小薰入圍沒有鼓勵，小薰無奈道：「他沒有多講什麼，好像覺得我在電影裡演得還好，進步空間很大。」她表示，自己雖然喜歡聽客觀建言，但聽多了還是很想跟鄭人碩說：「有些話就放在心裡不用說出來啦！」她還笑說，明天如果得獎的話，就要拿獎座到鄭人碩面炫耀一下。
※【NOWnews 今日新聞
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