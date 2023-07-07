NBA狀元反咬「她抓我」！小甜甜布蘭妮遭他保鑣呼巴掌 崩潰反擊
溫班亞馬是美國職籃NBA選秀狀元，近來遭美國女星小甜甜布蘭妮（Britney Spears）指控他的保鑣「打臉」她，墨鏡還因此當場噴飛，讓場面非常尷尬。但溫班亞馬接受訪問時卻說是小甜甜布蘭妮「從後面抓住了我」，讓小甜甜布蘭妮爆氣反擊。
記者吳雨婕/綜合報導
小甜甜布蘭妮近來在社群媒體上發文指控被溫班亞馬的保鑣暴力對待，事後溫班亞馬得知此事竟表示是她從後方抓住他，甚至還說一開始根本不知道對方是小甜甜布蘭妮，讓小甜甜布蘭妮火冒三丈，據《TMZ》報導，小甜甜布蘭妮反擊溫班亞馬的說法，「他的說法是錯誤的，我是輕拍他的肩膀！」
小甜甜布蘭妮還原事發經過，提到去吃晚餐時，在酒店大廳認出了溫班亞馬，之後去了另一家餐廳時，又看到了他，所以想著前去祝賀這位厲害的運動員，「當時周遭的聲音很吵，因此我拍了拍他的肩膀引起他的注意。」可是卻被對方的保鑣賞了一巴掌。
小甜甜布蘭妮委屈表示，「我不欣賞也不認為這是一件好笑的事情，看著這位球員對於所發生的事情以玩笑看待，是殘酷且令人沮喪的。」據現場目擊者指出，他不僅看到動手的保鑣甩了小甜甜布蘭妮一巴掌，還聽到很大的撞擊聲，而小甜甜布蘭妮當場氣到飆髒話。
此外，由於小甜甜布蘭妮已經報警，所以目前此案已經展開調查，而且案件很有可能會移交給地方檢察官。