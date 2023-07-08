Threads用戶激增至7千萬！馬斯克要告Meta竊密　分析：恐有難度

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市場研究公司「Insider Intelligence」首席分析家恩伯格（Jasmine Enberg）在一份聲明中直言，Meta只需要1/4的IG用戶，每月都使用Threads，它的規模就能與推特一樣大。
推特擁有者馬斯克（Elon Musk）顯然已經注意到Threads帶來的威脅，透過律師斯皮羅（Alex Spiro）致函Meta，指責該公司非法盜用商業機密，雇用從推特離職的前員工，開發出這款與推特高度相似的「山寨款」app。對此Meta通訊總監史東（Andy Stone）已在Threads上發文駁斥，強調：「Threads的工程團隊裡，沒有人是推特的前僱員。」
《路透社》則分析，推特要告Meta竊密有一定的難度，因為企業指控競爭對手竊取商業機密的案例很常見，但實務上的舉證卻很困難。美國賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）法學教授瓦格納（Polk Wagner）認為，提告的公司需要證明競爭對手有得到具經濟價值的資訊，並證明自己已採取「合理的努力」來保護資訊不外流，但光是「合理努力」的定義就很棘手：「法院很清楚，你不能只是揮揮手就說某件事是商業機密。另一方面，你不必將所有內容鎖的這麼死，以至於根本沒人可以使用這些資訊。」
美國明尼蘇達州聖保羅市米切爾·哈姆林法學院（Mitchell Hamline School of Law in St. Paul, Minnesota）教授桑丁（Sharon Sandeen）也指出，法院關注的要素之一，是公司有沒有明確向員工表示，哪些東西屬於商業機密，若公司的主張是「員工受到將所有資訊都列為機密的廣泛協議約束」，就容易在這類案件中敗訴，因為法院會認為，員工無法從如此籠統的話語中，了解到底什麼算機密、什麼不算。過去有不少企業也都在提起訴訟時發現，自己有關對手竊密的主張，往往沒有事先想的那麼有力。