MLB／張育成回歸大聯盟首打席就敲安！2分打點安打幫助紅襪領先
美國職棒大聯盟（MLB)波士頓紅襪隊今（8）日迎戰運動家，台灣好手張育成回歸大聯盟，首戰就先發打第九棒、鎮守游擊大關，首打席就敲出適時安打，一口氣送回2分，幫助紅襪先馳得點，紅襪隊單局大爆發，以5:0領先運動家。
記者吳政紘/綜合報導
4月25日才因左手鉤狀骨骨折影響，張育成被放入傷兵名單，甚至開刀治療，復健，他在狀況最佳時被迫離開大聯盟戰場，張育成歷經2次小聯盟出賽，卻還因為太急，造成二度傷害，不過7月初他好好讓手傷休養，終於順利回歸。
張育成這場比賽馬上擔任先發游擊手，一歸隊就有好表現，運動家隊此役先發投手Samuel Long，在2局下遇到亂流，Alex Verdugo敲安後，Enrique Hernandez也敲出安打形成一、三壘有人局面，加上Triston Casas獲保送。滿壘狀況下，Luis Medina上場接替投球。
張育成面對第二任投手Luis Medina，一顆97英里直球，在滿壘狀況下，一棒敲出2分打點安打，這也幫助紅襪以2：0領先。
紅襪隊攻勢不斷，單局就打了快一輪，一口氣攻下5分領先大局，紅襪隊轉播單位也以「歡迎回來！」慶祝張育成的安打。