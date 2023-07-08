李玟老公有見最後一面！CoCo瞞家人對抗憂鬱症 二姊：後來才知道
樂壇天后李玟（CoCo）長年飽受憂鬱症所苦，2日在大姊李秋林家選擇結束生命，昏迷3天宣告不治，二姊李思林6日接受港媒訪問，透露CoCo老公Bruce有見到最後一面，也感嘆妹妹的腳傷和憂鬱症病況之嚴重，家人都是後來才知道。
記者楊穎軒／綜合報導
據《TVB娛樂新聞台》報導，李思林表示，Bruce趕回香港有見上CoCo最後一面，並說明妹妹接受腳疾手術，不只大腿裝上支架，左邊盆骨也全是支架，所以受到的痛楚和後遺症是非常大的，會疼痛、麻痹，一個正常人長期在這種狀態下會影響心情或情緒，導致她的憂鬱症加劇。
李思林講到這邊深吸了一口氣，坦言家人後來才得知CoCo一直在看身心科，努力對抗憂鬱症，而且症狀很嚴重，心疼地說：「真正的CoCo是不停和嚴重抑鬱的CoCo長期鬥爭，這種鬥爭是最折磨她，知道她現在這麼快樂，我就安心。」
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