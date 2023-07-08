7-11巨無霸咖啡來了！「900ml大容量」價格比拚：選這杯最賺

38度熱爆「冰品懶人包」！全家9元霜淇淋開吃　思樂冰販售門市曝

▲全家霜淇淋聯名台灣人氣美食YouTuber千千新品牌「水水灶咖」，推出木瓜牛奶霜淇淋、椰椰奶奶霜淇淋，最新週末優惠9元爽吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全家霜淇淋聯名台灣人氣美食YouTuber千千新品牌「水水灶咖」，推出木瓜牛奶霜淇淋、椰椰奶奶霜淇淋，最新週末優惠9元爽吃。（圖／記者蕭涵云攝）

記者張嘉哲/綜合報導

熱爆啦！受到西南風影響，最近天氣晴朗炎熱，週末一大早氣象局就發布高溫特報，許多地區都有38度極端高溫會出現，除了待在冷氣房之外，外岀想消暑的人一定會想要來支冰棒啦！《NOWnews》特別整理週末通路懶人包，讓大家度過這可怕的酷暑！

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🟡7-11思樂冰新口味大解鎖！全台門市陸續開賣

不少門市陸續跟上思樂冰風潮，近日全台各地門市已經開始擺出機台，根據目前網友統計資訊，全台目前至少有15間門市確定開賣，提供想朝聖的民眾參考！有些門市甚至解鎖新口味，除了「可樂」以及「芬達綠茶」的口味外，像是「芒果口味」、「檸檬風味汽水」、「蘋果風味蘇打」也都有出現，最近有門市開賣大排長龍，不少人來一杯喝回憶又消暑，目前思樂冰的售價是「嚐鮮價39元」，限定杯數則依照現場門市規定哦！

▲7-11思樂冰機台越來越多門市都有設置，目前經過統計大約有15間門市開賣，甚至還有新口味，一杯售價39元！（圖/新竹人大小事）
▲7-11思樂冰機台越來越多門市都有設置，目前經過統計至少有15間門市開賣，甚至還有新口味，一杯售價39元！（圖/新竹人大小事）
🟡全家9元霜淇淋開吃！限定4天取貨拿優惠券

全家霜淇淋7月8日至7月12日優惠開跑，凡於活動期間到「全家」完成包裹取件，即可獲得9元霜淇淋優惠券（數量有限，單筆最多贈5張），與YouTuber千千聯名的全新口味「木瓜牛奶」及「椰椰奶奶」霜淇淋也能換。

▲全家從8日開始吃4天9元霜淇淋，只要到店取件包裹就送優惠券！（圖／全家提供）
▲全家從8日開始吃4天9元霜淇淋，只要到店取件包裹就送優惠券！（圖／全家提供）
🟡OK超商跟全家拼了！19元「香草霜淇淋」吃一週

OK超商指定門市推出療癒身心的香草牛奶霜淇淋，主打國際乳源來自紐西蘭乳源，由杜老爺製作香草牛奶霜淇淋基底，濃郁醇厚的牛奶搭配香草的迷人香氣，口感甜而不膩。並且即日起至7月14日期間，只要至具有霜淇淋機台門市購買，憑會員即享有19元優惠價（原價30元）。 

▲OK超商推出香草霜淇淋，即起限定優惠價只要19元。（圖／業者提供）
▲OK超商推出香草霜淇淋，即起限定優惠價只要19元。（圖／業者提供）
🟡全聯「這款冰品」買一送一！

全聯夏季推出冰品買一送一的活動，包括「Pollapo葡萄風味冰沙」、「Pollapo百香風味冰沙」原價186元，7月18日起至8月10日買1送1，活動期間相當長，愛吃冰的民眾別錯過囉！

▲全聯「Pollapo葡萄風味冰沙」、「Pollapo百香風味冰沙」原價186元，7月18日起至8月10日買1送1
▲全聯「Pollapo葡萄風味冰沙」、「Pollapo百香風味冰沙」原價186元，7月18日起至8月10日買1送1

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