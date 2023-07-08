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四接環評突襲改視訊、調程序引怒火　環保署道歉：將檢討

▲守護外木山行動小組召集民眾，今（7）日在環保署前集會，收看四接環評直播，怒喊「違法環評、立即散會」。（圖／記者李琦瑋攝，2023.07.07）
▲守護外木山行動小組召集民眾，今（7）日在環保署前集會，收看四接環評直播，怒喊「違法環評、立即散會」。（圖／記者李琦瑋攝，2023.07.07）

記者許若茵／台北報導

環保署昨（7）日召開四接環評第5次初審延續會議，但會議突襲調整程序、並改採視訊引爆外界怒火，挨批黑箱作業、欲強渡關山四接開發案，最後在混亂中決議擇期再審。對此，環保署道歉，表示將會檢討。

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昨多位跨黨派立委在環評會議上，針對程序問題提出異議，指出四接目前的東移3.0方案需重作範疇界定，基隆市政府也據此取消2.0版的開發許可同意函，台電後續提的3.0版，版本已然不同，台電應向基隆市府重新申請同意函，再送環評審查，因此要求停止審查，會議4個多小時都卡在程序問題。

兩方在範疇界定與基隆市未發同意函上僵持許久，環評會議主席簡連貴在約4點半時，宣布休息10分鐘再繼續開會，直至5點多，立委們才發現環評委員皆離開401會議室，改到405會議室，以視訊方式重啟會議、call out接聽民眾意見，繼續進行會議。

臨時變更會議形式後，視訊會議時而聽不到聲音、時而播放不出簡報，還有兩個會議室同時出聲，線上一片混亂，場外怒火連連。最終簡連貴說，視訊會議目的是讓不同聲音能充分展現出來，既然效果不好，也從善如流，宣布會議進行到這邊，擇期再審。

對此，環保署回應，發言程序調整，原用意是為保障民眾發言權利，會議調整發言方式後，可以聽到民眾團體所提出來的填海造地東移方案對基隆港航安問題、可能的國安風險、天然氣爆炸風險、調整設置地熱發電等意見，然而會議程序調整，造成各界誤會，為此表達歉意，會再審慎研議適合民眾表達意見方式。

環保署說明，針對「範疇界定」及「基隆市水產動植物保育區」相關疑義已於5月25日會議及昨延續會議充分討論，考量延續會議就程序意見討論時間逾4小時，為保障到場民眾團體表達意見權利及機會，因此調整會議召開方式，但因會場設備造成民眾意見表達效果不佳，對此深感抱歉，並將進行檢討。
 

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