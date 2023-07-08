4大超商優惠包！7-11咖啡「買11送11」可寄杯　全家今起霜淇淋9元

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今起至7月9日的週末優惠，門市特大杯冰椪柑氣泡美式買1送1（原價80元），搭配自帶杯折扣，平均單杯低於半價，還有古早味紅茶、生活泡沫綠茶、酷繽沙、紅豆粉粿牛奶冰棒通通買1送1。
全家霜淇淋7月8日至7月12日優惠開跑，凡於活動期間到「全家」完成包裹取件，即可獲得9元霜淇淋優惠券（數量有限，單筆最多贈5張），與YouTuber千千聯名的全新口味「木瓜牛奶」及「椰椰奶奶」霜淇淋也能換。
🟡7-11美式買11送11
7-11明（9）日行動隨時取推出以下優惠，包括美式買11送11、濃粹拿鐵買11送7，除了可寄杯之外，同品項、同規格及同價位可冰熱互換。
📍濃萃美式咖啡買11送11（每日限量1.5萬組）
📍濃萃拿鐵咖啡買11送7（限量10萬組）
📍黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選18杯711元（限量5萬組）
📍經典純奶茶／四季春純奶青任選22杯711元（限量5萬組）
📍大杯精品美式／大杯精品拿鐵任選10杯711元（限量5萬組）
🟡萊爾富特大杯全品項55元
即起至7月25日前，特大杯系列通通冰爽價55元，包括美式（原價60元）、拿鐵（原價70元）、黑糖珍珠奶茶（原價70元）、鐵觀音珍珠奶茶（原價70元）通通含在內。
🟡OK香草霜淇淋19元
OK超商指定門市推出療癒身心的香草牛奶霜淇淋，主打國際乳源來自紐西蘭乳源，由杜老爺製作香草牛奶霜淇淋基底，濃郁醇厚的牛奶搭配香草的迷人香氣，即日起至7月14日期間，憑會員即享有19元優惠價（原價30元）。