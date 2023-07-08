李玟過世第二天！張惠妹清唱〈我依然是你的情人〉 哭著說這句話
國際天后李玟（CoCo）2日不敵憂鬱症選擇結束生命，二姊李思林5日證實妹妹搶救無效過世，享年48歲，噩耗震撼全球，演藝圈籠罩在一片低氣壓，同為天后的張惠妹（阿妹）這幾天沒有對CoCo離世公開發聲，昨（7）日她於新加坡演唱會上突然清唱〈我依然是你的情人〉，獻給天上的好友。
記者楊穎軒／綜合報導
阿妹本月7、8日在新加坡室內體育館舉辦「aMEI ASMR 世界巡迴演唱會」，昨晚演唱到一半，她忽然語帶哽咽，眼眶含淚說：「接下來這首歌，我要...唱給一個人聽。」接著仰頭嘆了一大口氣，直接清唱CoCo代表作〈我依然是你的情人〉，滄桑又高亢的聲線迴盪全場，這是CoCo 1994年出道首張專輯的主打歌。
唱完約55秒副歌後，阿妹用手比向天上，擦去眼角淚水，對台下粉絲說：「我們都要好好的，好嗎？」隨後帶來〈掉了〉、〈身後〉兩首思念已逝親人的曲子，歌單安排讓不少人跟著掉淚。
阿妹晚CoCo 2年入行，兩人年紀相仿，當時與許茹芸並稱華語樂壇三大天后，不過雙方出道近30年來從未合作過，2017年初CoCo正在籌備全新巡演「18」，在一場頒獎典禮上，她向坐在台下的阿妹喊話：「阿妹妳要做我的演唱會嘉賓哦！我們是認識很多年的朋友，希望之後在演唱會上能有特別的合作演出！」阿妹立刻露出燦笑並回送飛吻，怎料，6年後CoCo已經不在人世，雙姝約定永遠無法兌現。