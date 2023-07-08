Wembanyama保安打布蘭妮！名人必修公關危機　「他」示範極端兩例

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針對此意外衝突事件，文化大學廣告學系教授兼系主任鈕則勳覺得，顯然Wembanyama的團隊還缺乏公關危機意識，若是Wembanyama在第一時間鄭重地公開道歉，也許就不會演變至此。他也提到，「現今網路時代，每位名人於公眾場合發生的大小事皆是『可受公評之事』，也才會有星火燎原的案件層出不窮。而這種『衝突元素』，又一向是大眾關心的，加上整件事情也牽涉到『比例原則』，即布蘭妮當天還被打倒在地，也因此更激起群眾憤慨。」
其實不只體育界、娛樂圈，在餐飲業也經常出現公關危機，處理得好，還可翻轉危機為轉機。2014年9月，大家慣稱「阿基師」的鄭衍基因為代言牛頭牌紅蔥肉燥染到餿水油，人在上海活動時當天於第一時間對著媒體下跪道歉。
同年10月，台北福容飯店因為也誤用了正義問題油品，任該飯店行政總主廚的阿基師第一時間也出面公開向消費者致歉，並強調有問題的油已銷毀。飯店內的阿基師觀海茶樓，當時以8折優惠販售，每桌還送貴賓卡。事件之後民眾以實際行動表達支持，福容飯店旗下合計13家飯店瞬間訂位線路大爆滿，甚至緊急加開下午茶時段因應人潮，堪稱「危機變轉機」的最佳範本。
巧合的是，同年12月，阿基師竟發生「摩鐵事件」，他於記者會公開表示與該名女性「不是外遇，只是巧遇。」、「跟她嘴對嘴的同時，我只是接招而已。」等經典名言，則是另一個危機處理的負面示範。
漢來美食副總吳若寧也提到，餐飲業會遇到的不幸危機大致上可能就是食安問題或餐廳現場突發狀況，「處理上面絕不會有SOP（標準作業流程），因為面對的畢竟是人。」但有個準則，就是必須第一時間就出來面對，而應對或是解決方式或補償方法，「必須站在對方當事者或者說事件受害者的角度，要有同理心，甚至可能要給出更高過於大眾能預期的解決或補償安案。當然有時候若是對方要求遠高過於常理，這時可能就是訴諸於法律解決了。」