天氣預報／18縣市高溫特報！台北亮「紅燈警戒」 38度高溫來襲
極端的高溫還在持續中，中央氣象局提醒，週末2天還處於「最熱的時段」，各地高溫在早上普遍就能來到攝氏35至36度，北北基、花東縱谷、南部近山區在中午前後，更是會有攝氏37度或攝氏38度以上的極端高溫，提醒民眾有外出行程務必做好防曬，下週一（7月10日）後才會緩慢降溫，並開始出先一些午後雷陣雨。
記者張志浩/綜合報導
受到西南風影響，天氣晴朗炎熱，氣象局今（8）日持續針對16縣市發布「高溫資訊」，其中台北市為「紅色燈號」，有連續出現攝氏38度極端高溫的機率，新北市、花蓮縣為「橙色燈號」，有攝氏38度極端高溫出現；基隆市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率；桃園市、嘉義縣、宜蘭縣為「黃色燈號」，請注意攝氏36度高溫。
氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明則說明，今日中午後在山區可能有零星陣雨的發生，明（9）日上午，台灣仍在太平洋高壓影響下，大多是晴朗、穩定的天氣，中午後在山區的對流可能會稍微活躍一些，有可能出現局部的短暫陣雨或雷暴。
下週一起，隨著高壓系統向北移動，台灣的環境將逐漸轉為受到南風的影響，中午後的對流將比週日更活躍，可能會擴散到靠近山區的平地。此外，極端高溫將稍微緩解，但仍然會很熱，最高氣溫會達到攝氏33至35度，提醒民眾除了注意防曬外，也要記得攜帶雨具，以防突然的下午陣雨。