美國確定向烏克蘭提供爭議性「集束彈藥」　聲稱烏方保證會慎用

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目前全球已逾120國禁用集束彈藥，這類彈藥通常會釋放大量小型炸彈，造成大範圍殺傷效果。如果小型炸彈當下沒有爆炸，在衝突結束多年後，仍具危險性。
法新社報導，美國總統拜登告訴美國有線電視新聞網（CNN），提供集束彈藥的決定「非常艱難」，但烏軍的「彈藥正在告罄」。
拜登說：「他們現在要是拿不到武器去阻止俄羅斯人，不讓他們擋住烏軍在這些地區的攻勢，他們手上就沒有武器了。我認為他們需要（這些武器）。」
五角大廈在聲明中表示，今天宣布的新軍援計畫，包含「雙效改良版傳統彈藥」（DPICM，即集束彈藥）。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）很快就在推特（Twitter）為這筆烏國急需的援助向美方致謝，他寫道：「烏克蘭防禦力擴大，將為我們收復失土和進一步邁向和平提供新的工具。」
美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）談到這項決定時說：「如果因為烏克蘭沒有足夠火力，使得俄軍和戰車輾壓烏軍陣地，奪取更多烏國領土，征服更多烏國平民，平民會面臨巨大的傷害風險。」
蘇利文說，烏克蘭政府「提供了書面保證，會非常謹慎地使用這些武器」，而且烏國政府「有充分理由將平民遭受的風險降到最低，因為那是他們的公民」。
美國國防部次長卡爾（Colin Kahl）補充說，烏克蘭保證不會在平民聚集的地區使用集束彈藥，也會記錄使用地點，以利戰後清除未爆彈。
卡爾還說，美國不會提供故障率超過2.35%的集束彈藥；相較之下，俄羅斯在烏克蘭使用的集束彈藥故障率高達3到4成。
不過，人權團體強烈反對美國提供集束彈藥給烏克蘭。
「人權觀察」（Human Rights Watch）說，這些武器勢必會讓平民陷入長期折磨；「國際特赦組織」（Amnesty International）認為，廣泛使用集束彈藥很可能奪走更多平民性命，因為這種武器的殺傷力不分敵我，即使在戰後很長一段時間也會對平民構成嚴重威脅，「任何國家在任何情況下運交和使用這種彈藥，都不符合國際法」。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也持反對意見，一名發言人說，古特瑞斯「不希望戰場上繼續使用集束彈藥」。（譯者：曾依璇/核稿：劉淑琴）1120708
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