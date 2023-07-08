MLB／張育成回來了！關鍵安打發威　紅襪7:3擊退運動家勇奪3連勝

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張育成也經歷了大聯盟起伏，4月25日他因左手鉤狀骨骨折，被放入傷兵名單，甚至開刀治療、復健，最後歷經約2個多月時間，他才回歸，而張育成賽前就被點名將是游擊先發，今天紅襪主帥Alex Cora也說到做到。
運動家隊此役先發投手Samuel Long，在2局下遇到亂流，Alex Verdugo敲安後，Enrique Hernandez也敲出安打形成一、三壘有人局面，加上Triston Casas獲保送。滿壘狀況下，Luis Medina上場接替投球。
張育成面對第二任投手Luis Medina，一顆97英里直球，在滿壘狀況下，一棒敲出2分打點安打，這也幫助紅襪以2：0領先。張育成也開心慶祝。
紅襪隊攻勢不斷，單局就打了快一輪，Jarren Duran敲出內野安打後，Justin Turner適時安打又建功，Rafael Devers擊出游擊滾地球追加分數，紅襪隊一口氣攻下5分領先。
雖然運動家在7局上由Seth Brown開轟追回2分，但是紅襪隊也在下半局由Adam Duvall敲安再度開啟攻勢，一口氣拿2分拉開領先分數，最終以4分差輕鬆獲勝。
張育成這場比賽是紅襪隊的致勝英雄，他目前累積打擊率1成46，本季10打點進帳，紅襪隊Nick Pivetta中繼5局失2分，拿下勝投，紅襪隊也拿下3連勝。