傳徵召侯友宜是他獨斷？朱立倫：黨內有極少數的破壞者

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朱立倫說，他做為黨主席，懂現在有一些不同的聲音，其實大部分的焦慮，或者是大部分的同志都是希望最後大家能夠團結在一起，當然也有極少數的破壞者，因為去年在這個時候，他就聽到那時候同一批的、一小戳的破壞者，當時就說要放棄蔣萬安，桃園要換掉張善政，這一批破壞者，再次的呼籲大家不要受他們的影響，大家一起來努力，把團結的力量發揮到最高。
朱立倫說，若受這些破壞者影響，最高興的應該是民進黨吧，民進黨最高興的就是希望國民黨黨內的破壞者越多越好，至於渙散軍心的言行是否會祭出黨紀處分？
朱立倫強調，黨紀一定會非常嚴明，但在這個階段還是先呼籲大家能夠團結、多溝通，但是如果真正傷害到我們的候選人，尤其是傷害到總統跟立委候選人，完全不接受勸告的話，那一定會提出黨紀，現在黨的總統候選人、立委候選人都在全力的打拚，大家應該做他們最大的後盾，而不應該在後面有任何的扯後腿，或者是在背後放冷箭的這樣的做法。
國民黨總統參選人侯友宜支持度始終在第三名，現傳出有國民黨人士要成立「517真相調查委員會」，前立委邱毅也說，如有黑箱作業，黨主席朱立倫就必須要下台謝罪，朱立倫今日在高雄時指出，謠言太多了，大部分的同志都是希望最後能夠團結在一起，當然也有極少數的破壞者，呼籲不要受他們的影響。
邱毅透過臉書發文，指出國民黨內有人提議成立「517真相調查委員會」，調查朱立倫獨斷徵召侯友宜的黑箱，對此朱立倫則表示謠言太多了，也不值得一一的來駁斥，現在最重要的是大家團結努力，不要再有任何的這些謠言，不要再製造任何的紛爭。
朱立倫說，他做為黨主席，懂現在有一些不同的聲音，其實大部分的焦慮，或者是大部分的同志都是希望最後大家能夠團結在一起，當然也有極少數的破壞者，因為去年在這個時候，他就聽到那時候同一批的、一小戳的破壞者，當時就說要放棄蔣萬安，桃園要換掉張善政，這一批破壞者，再次的呼籲大家不要受他們的影響，大家一起來努力，把團結的力量發揮到最高。
朱立倫說，若受這些破壞者影響，最高興的應該是民進黨吧，民進黨最高興的就是希望國民黨黨內的破壞者越多越好，至於渙散軍心的言行是否會祭出黨紀處分？
朱立倫強調，黨紀一定會非常嚴明，但在這個階段還是先呼籲大家能夠團結、多溝通，但是如果真正傷害到我們的候選人，尤其是傷害到總統跟立委候選人，完全不接受勸告的話，那一定會提出黨紀，現在黨的總統候選人、立委候選人都在全力的打拚，大家應該做他們最大的後盾，而不應該在後面有任何的扯後腿，或者是在背後放冷箭的這樣的做法。